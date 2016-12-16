Победители конкурса Best of Russia 2016
Жюри всероссийского фотоконкурса Best of Russia выбрало из нескольких тысяч заявок победителей 2016 года. Авторы 292 фотографий стали призерами в категориях «Природа», «Архитектура», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Стиль» и в специальной номинации «Займитесь счастьем!»
11:32 фоторепортаж
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