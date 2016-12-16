Победители конкурса Best of Russia 2016

Жюри всероссийского фотоконкурса Best of Russia выбрало из нескольких тысяч заявок победителей 2016 года. Авторы 292 фотографий стали призерами в категориях «Природа», «Архитектура», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Стиль» и в специальной номинации «Займитесь счастьем!»
11:32 фоторепортаж
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Купание Жириновского
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Морской лев сладко спит на одной из скал мыса Кекурный. Тихий океан
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За несколько секунд до несчастного случая на ралли-рейде "Золото Кагана - 2016"
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Охота на кита
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Лахат Файе (Сенегал) и россиянин Березин Кирилл (слева) во время боя на международном турнире по смешанным единоборствам Mix-Fight-Combat на площадке баскетбольного центра "Химки"
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Охота на моржей на Чукотке
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2016 г. Крещение. Москва. Алексеевский ставропигиальный женский монастырь
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Любовные игры бурых медведей на фоне Ильинского вулкана. Курильское озеро, Камчатка, Россия, сентябрь 2016
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г. Челябинск, Ленинский район, ул. Машиностроителей, май 2016 г.
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Очертание башни Сити со стороны МИДа
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На дворовом празднике было много разных конкурсов
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За секунду до..
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Портрет девушки с лисой
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Образ птиц у народов Севера России понимается в качестве символического помощника-проводника, связывающего мир живых и мир умерших
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Фотография сделана зимой на озере Байкал, молодая нерпа погналась за своим отражением в объективе фишай
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"Мы мчались на всей скорости к Аршану, наслаждались горными вершинами из окна машины, и, проезжая очередной населенный пункт я как крикну: "Ваня, стой! ОСТАНОВИ МАШИНУ СРОЧНО!". Хватаю камеру и бегу к этой красотке! Стоит себе на автобусной остановке. Устала, наверное, автобус ждет".
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