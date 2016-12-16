Победители конкурса Best of Russia 2016

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Фото: Best of Russia 2016 / Екатерина Медведева

"Мы мчались на всей скорости к Аршану, наслаждались горными вершинами из окна машины, и, проезжая очередной населенный пункт я как крикну: "Ваня, стой! ОСТАНОВИ МАШИНУ СРОЧНО!". Хватаю камеру и бегу к этой красотке! Стоит себе на автобусной остановке. Устала, наверное, автобус ждет".