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Главные события четверга
Украина заблокировала телеканал «Дождь» из-за Крыма
Украинских провайдеров обязали прекратить трансляцию российского телеканала «Дождь» из-за Крыма, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
Путин назначил нового главу Адыгеи
В связи с истечением срока полномочий главы республики Адыгея Аслана Тхакушинова президент России Владимир Путин освободил его от обязанностей. Временно исполняющим обязанности руководителя региона глава государства назначил Мурата Кумпилова.
Россиян предупредили о резком росте краж денег с банковских карт
Фото: РИА Новости
Специалисты аналитического центра Zecurion пришли к выводу, что в 2017 году число краж с банковских карт в России может вырасти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.
Депутат Рады: украинская армия проведет парад на Красной площади
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) после победы над российской армией проведут парад в Москве на Красной площади — с таким заявлением выступил депутат Рады Андрей Тетерук.
Адвокаты просят вернуть бумажные свидетельства права собственности
Фото: Коммерсантъ
Ассоциация адвокатов России за права человека обратилась в Госдуму с просьбой вернуть бумажные свидетельства права собственности на жилье.
В России появится новый фактор стратегического сдерживания
Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в будущем высокоточное оружие сможет заменить ядерные вооружения и стать фактором стратегического сдерживания.
Эксперты: Рубль ждет обвал по сценарию 2014 года
Фото: Коммерсантъ
Глава Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил «Ленте.ру», что рублю грозит девальвация по схеме конца 2014 года, когда доллар стоил 80 рублей.
Собчак впервые показала фото новорожденного сына
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографию с сыном, чтобы привлечь внимание своих подписчиков к благотворительному проекту, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ее Instagram.
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