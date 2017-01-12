Главные события четверга

Украина заблокировала телеканал «Дождь» из-за Крыма

Украинских провайдеров обязали прекратить трансляцию российского телеканала «Дождь» из-за Крыма, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Путин назначил нового главу Адыгеи

В связи с истечением срока полномочий главы республики Адыгея Аслана Тхакушинова президент России Владимир Путин освободил его от обязанностей. Временно исполняющим обязанности руководителя региона глава государства назначил Мурата Кумпилова

Россиян предупредили о резком росте краж денег с банковских карт

Специалисты аналитического центра Zecurion пришли к выводу, что в 2017 году число краж с банковских карт в России может вырасти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

Депутат Рады: украинская армия проведет парад на Красной площади

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) после победы над российской армией проведут парад в Москве на Красной площади — с таким заявлением выступил депутат Рады Андрей Тетерук

Адвокаты просят вернуть бумажные свидетельства права собственности

Ассоциация адвокатов России за права человека обратилась в Госдуму с просьбой вернуть бумажные свидетельства права собственности на жилье.

В России появится новый фактор стратегического сдерживания

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в будущем высокоточное оружие сможет заменить ядерные вооружения и стать фактором стратегического сдерживания.

Эксперты: Рубль ждет обвал по сценарию 2014 года

Глава Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил «Ленте.ру», что рублю грозит девальвация по схеме конца 2014 года, когда доллар стоил 80 рублей.

Собчак впервые показала фото новорожденного сына

Фото: Instagram

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографию с сыном, чтобы привлечь внимание своих подписчиков к благотворительному проекту, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ее Instagram.