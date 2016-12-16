Ренате Литвиновой — 50 лет

12 января отмечает 50-летний юбилей российская актриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова. Удивительная и многогранная Рената Литвинова - в нашей фотогалерее
14:16 фоторепортаж
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Исполнительница одной из главных ролей в фильме Киры Муратовой "Увлечение" Рената Литвинова, 1994
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Актриса и кинорежиссер Рената Литвинова с мамой, 2007
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Рената Литвинова на съемочной площадке фильма "Мне не больно" режиссера Алексея Балабанова, 2005
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Актеры Рената Литвинова в роли Таты и Александр Яценко в роли Миши в кадре из художественного фильма "Мне не больно", снятого режиссером Алексеем Балабановы, 2006
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Рената Литвинова готовится к съемкам, 2016
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Актриса Рената Литвинова на съемках в Италии, 2016
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Рената Литвинова и Земфира после концерта в Нью-Йорке, 2016
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Кадр из фильма "Три истории", 1997
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Кадр из фильма «Настройщик», 2004
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Кадр из фильма «Последняя сказка Риты», 2012
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Кадр из фильма «Небо. Самолет. Девушка», 2002
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Актриса Рената Литвинова, 2016
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Актриса Рената Литвинова ее дочь дебютантка журнала Tatler Ульяна Добровская на балу в Колонном зале Дома союзов, 2016
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Рената Литвинова с дочерью Ульяной, 2016
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Рената Литвинова перед началом премьеры киноальманаха "Петербург. Только по любви", 2016
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Рената Литвинова, 2015
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