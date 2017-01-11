Обзор зарубежных СМИ: Россия без спортивных соревнований, кто самый влиятельный в мире?

Обама: Россия и Китай не такие влиятельные, как США Россия и Китай не смогут «сравниться с США», заявил президент США Барак Обама в своей финальной речи, передает Россия и Китай не смогут «сравниться с США», заявил президент США Барак Обама в своей финальной речи, передает CNN . При этом он назвал данные страны «соперниками».

«Соперники, такие как Россия и Китай, не сравнятся с нашим влиянием в мире, если мы не откажемся от своих ценностей, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше ее», — сказал Обама. По его мнению, если Америка не предаст свои принципы, то сможет противостоять внешним угрозам — в первую очередь терроризму, и разрешить внутренние проблемы.

Россию хотят лишить всех спортивных соревнований Россию могут лишить права на проведение и участие в международных спортивных состязаниях. Как сообщает Россию могут лишить права на проведение и участие в международных спортивных состязаниях. Как сообщает BBC , такое требование выдвинули 19 стран — участниц Ассоциации национальных антидопинговых организаций (NADO).

По мнению членов NADO, данный запрет должен быть в силе до тех пор, пока в России не будет работать «заслуживающая доверия антидопинговая система». Кроме того, они предложили разработать стандарты, которые бы позволили спортсменам выступать в качестве нейтральных участников.

Forbes: шансы на союз у Путина и Трампа почти нулевые

«Почему Россия не может стать нашим другом: памятка президенту», — с таким заголовком вышла статья в Forbes обозревателя Пола Родерика Грегори. По его мнению, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным почти наверняка не будут успешными.

По мнению автора статьи, российскому президенту нужна конфронтация с США, чтобы сохранить взятый политический курс. Дональд Трамп в свою очередь будет пытаться сохранить свою репутацию «мастера сделок», однако, подписав соглашение с реальными уступками, он этот имидж сразу же разрушит.

Швеция хочет сблизиться с Россией ради своей безопасности Улучшение связей с Россией является национальной целью Швеции для обеспечения в стране безопасности. Такое неожиданное заявление озвучил глава шведского правительства Улучшение связей с Россией является национальной целью Швеции для обеспечения в стране безопасности. Такое неожиданное заявление озвучил глава шведского правительства Стефан Лёвен , передает Samtiden

Чиновник отметил, что внешняя политика безопасности Швеции направлена на «улучшение связей» с Россией. Шведский премьер-министр в своей речи подчеркнул, что необходимо добиваться сотрудничества с Москвой «на основе уважения и доверия» для гарантии безопасности в регионе. Издание отмечает, что подобная позиция отличается от тех дискуссий, которые крайне популярны в стране.

Польша ответит Украине на разрушение памятника Польше известно о том, на Западной Украине был разрушен памятник полякам, убитым в 1944 году в деревне Гута Пеняцка. Как заявил посол Польши на Украине Польше известно о том, на Западной Украине был разрушен памятник полякам, убитым в 1944 году в деревне Гута Пеняцка. Как заявил посол Польши на Украине Ян Пекло , нота будет направлена в МИД Украины, сообщает Gazeta.pl