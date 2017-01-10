Обзор зарубежных СМИ: когда Сибирь уйдет под землю, что навсегда изменит Европу

2017 год может навсегда изменить Европу

В 2017 году должны пройти выборы в Голландии, Франции, Германии и, возможно, в Италии, причем каждое из этих событий может быть очень важным для будущего Европы. Как пишет датское издание Berlingske , усиление националистических и критически относящихся к ЕС протестных партий может даже развалить Евросоюз.

Отмечается, что в Европе готовы к сюрпризам – после референдума в Великобритании, итогом которого стало решение о выходе из ЕС, а также после избрания Дональда Трампа на пост президента в США в 2016 году. Теперь никто не исключает таких результатов выборов, которые могут сотрясти Евросоюз. На грядущих выборах в европейских странах прогнозируется успех националистических и критически относящихся к ЕС протестных партий, что уже имеет большое значение для ЕС – даже если эти политические силы не придут в нынешнем году к власти.

Глава ЦРУ рассказал, что способствовало созданию ИГ* Формированию и усилению террористической группировки ИГ* («Исламское государство» -организация, запрещенная в России) способствовал вывод американских военных из Ирака в 2011 году. Такое заявление Формированию и усилению террористической группировки ИГ* («Исламское государство» -организация, запрещенная в России) способствовал вывод американских военных из Ирака в 2011 году. Такое заявление CNN озвучил директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан

По его мнению, вывод войск не был причиной создания запрещенной организации, однако стал фактором, который этому способствовал. Бреннан также добавил, что США вряд ли придерживались того же курса, зная, какой взрывной рост удастся сделать ИГ в Ираке, а затем в Сирии.

Китаю потребуется помощь России

В проекте китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) может потребоваться участие России, пишет обозреватель Forbes Панос Мурдукутас. Китай хочет, чтобы Россия стала посредником, который способен добиться мирного соглашения между Индией и Пакистаном и тем самым спасти проект.

Для Китая КПЭК — важный экспортный и инвестиционный канал, который связывает страну с Ближним Востоком и Африкой. Однако часть коридора проходит через пакистанские территории, за контроль над которыми ведут борьбу Нью-Дели и Исламабад. По этой причине Пекину нужно примириться с Индией.

Сибирь может уйти под землю из-за глобального потепления В результате глобального потепления земли Сибири начнут оттаивать, что приведет к снижению несущей способности грунта и разрушению построенных зданий. Явление будет массовым через 35 лет, но в некоторых местах проявит себя уже в 2025 году, пишет В результате глобального потепления земли Сибири начнут оттаивать, что приведет к снижению несущей способности грунта и разрушению построенных зданий. Явление будет массовым через 35 лет, но в некоторых местах проявит себя уже в 2025 году, пишет Le Figaro

Отмечается, что оттаивать начнет также мёрзлая почва Гренландии, Аляски, Крайнего Севера России и Канады. Потепление может негативно сказаться на флоре и фауне этих регионов, а также спровоцирует обрушение многих зданий – как жилых домов, так и зданий промышленного и инфраструктурного назначения.

Россия поднимет груз погибшего американского корабля ВМФ России поднимут со дна Белого моря груз американского транспортного корабля «Томас Дональдсон», потопленного более 70 лет назад. Как сообщает ВМФ России поднимут со дна Белого моря груз американского транспортного корабля «Томас Дональдсон», потопленного более 70 лет назад. Как сообщает Mer et Marine , судно времен Второй мировой войны перевозило военную технику в рамках программы ленд-лиза вооружения в СССР.

Отмечается, что российским морякам уже удалось поднять целый ряд образцов военной техники, в том числе один танк «Шерман». Поднятые экземпляры будут переданы в российские музеи, отмечается в статье.