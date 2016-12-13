Наиболее ожидаемые технологические новинки 2017 года

«Умные» линзы, солнечная батарея-крыша от Tesla, видео-очки и другие наиболее ожидаемые технологические новинки 2017 года — в нашей фотогалерее
11:47 фоторепортаж
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Роботы-доставщики от компании Starship Technologie
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Солнечная батарея-крыша Tesla Solar. Ежегодно в США устанавливается свыше 5 миллионов новых крыш. Поэтому установка светочувствительных элементов в кровельные материалы помогает распространять технологию получения солнечной энергии
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Видео-очки Snap Spectacles уже можно приобрести в городе Венис, штат Калифорния. В 2017 году они станут распространяться повсеместно. Очки предназначены для записи коротких 10-секундных видеороликов от первого лица
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Автомобили Tesla Model 3, оснащенные автопилотом, который со временем будет развиваться, благодаря обновлениям ПО, поступающим в систему удаленно. Массовый выпуск модели намечен на конец 2017 года
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Одним из самых ожидаемых технологических продуктов 2017 года являются «умные» линзы от Samsung, способные не только корректировать зрение, но и заменить фотоаппарат, сканер, часы, а также запускать интернет-браузер
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Наушники-переводчики от Waverly Labs – еще одна интересная новинка, способная осуществлять синхронный перевод в онлайн-режиме
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Apple разрабатывает технологию, которая позволит заряжать iPhone и iPad беспроводным путем. Релиз устройства запланирован на 2017 год
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В России собираются выпустить смартфон на собственной операционной системе, получившей название Sailfish Mobile OS RUS. Разработкой занимается компания ОМП («Открытая мобильная платформа»), принадлежащая основателю ECH Григорию Березкину
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Zipline - беспилотный летательный аппарат, доставляющий медикаменты. Zipline — стартап, который привлек инвестиции в размере $25 миллионов от ведущих инвесторов Кремниевой долины, сейчас работает в Руанде и других странах
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Китайская марка Vivo обещает выпустить в 2017 году одну из самых интересных новинок, определенно претендующих на успех – смартфон с совершенно прозрачным экраном
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