Главные события понедельника

Россия и Белоруссия не договорились о цене транзита нефти

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Дмитрий Махонин заявил, что Федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS.

Трамп ответил на критику Мерил Стрип

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не удивился словам Мерил Стрип, раскритиковавшей его на церемонии вручения наград «Золотой глобус». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The New York Times.

Таиланд уходит под воду: счет пострадавших идет на миллионы

Число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 19 человек, еще один считается пропавшим без вести, в 13 регионах страны ожидаются обильные осадки, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

В Польшу прибыла первая партия танков из США

В рамках операции по обеспечению безопасности стран-членов НАТО на восточном фланге альянса и по сдерживанию России в Польшу прибыла первая партия танков, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».

Жуткое ДТП. Россияне погибли в Швейцарии

Фото: polizeiwallis.ch

В швейцарском кантоне Вале в результате ДТП погибла супружеская пара из России. По предварительной информации, автомобиль вылетел с трассы из-за скользкого дорожного покрытия, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Иностранцы начали массово скупать рубли

Курс рубля стал расти на биржах в новогодние праздники из-за высокой активности зарубежных инвесторов по отношению к российской валюте. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».

Сын экс-президента Польши найден мертвым

43-летний сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав умер в своей квартире в Гданьске, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на радиостанцию RMF.

Москвичей предупредили о сильном тумане