Главные события понедельника
Главное сейчас
Рамблер/Новости

Главные события понедельника

Ответ Трампа Мерил Стрип, жуткое ДТП с россиянами и другие события дня
Фото:
Россия и Белоруссия не договорились о цене транзита нефти

Фото:

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Дмитрий Махонин заявил, что Федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS.
Читать далее
Трамп ответил на критику Мерил Стрип

Фото:

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не удивился словам Мерил Стрип, раскритиковавшей его на церемонии вручения наград «Золотой глобус». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The New York Times.
Читать далее
Таиланд уходит под воду: счет пострадавших идет на миллионы
Число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 19 человек, еще один считается пропавшим без вести, в 13 регионах страны ожидаются обильные осадки, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Читать далее
В Польшу прибыла первая партия танков из США

Фото:

В рамках операции по обеспечению безопасности стран-членов НАТО на восточном фланге альянса и по сдерживанию России в Польшу прибыла первая партия танков, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
Читать далее
Жуткое ДТП. Россияне погибли в Швейцарии

Фото: polizeiwallis.ch

В швейцарском кантоне Вале в результате ДТП погибла супружеская пара из России. По предварительной информации, автомобиль вылетел с трассы из-за скользкого дорожного покрытия, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Читать далее
Иностранцы начали массово скупать рубли

Фото:

Курс рубля стал расти на биржах в новогодние праздники из-за высокой активности зарубежных инвесторов по отношению к российской валюте. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».
Читать далее
Сын экс-президента Польши найден мертвым

Фото:

43-летний сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав умер в своей квартире в Гданьске, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на радиостанцию RMF.
Читать далее
Москвичей предупредили о сильном тумане
Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей и гостей столицы о тумане с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Читать далее
НАТО ФАС МЧС
Дмитрий Махонин Мерил Стрип Дональд Трамп
Оставить комментарий

Рамблер/Новости: последние новости