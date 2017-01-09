Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Обзор зарубежных СМИ: зачем к границе с РФ стягивают танки?
Военная техника направлена из Германии к границам России
США разгружают танки в Германии для войны против России, пишет Bundesdeutsche Zeitung. Отмечается, что к границам с Россией с 7 по 16 января ежедневно будут отправляться три состава с военной техникой.
Для переброски военных США потребуются 900 вагонов, а общая длина составов достигнет 14 км. В настоящее время в немецком Бремерхафене идёт активная подготовка к этим мероприятиям.
Опрос: чего ждут на Западе?
Большинство жителей западных стран предрекают миру глобальные конфликты и новые террористические акты, пишет The Independent со ссылкой на масштабный опрос.
Опрос проводился в 9 странах, включая США, Великобританию, Францию. В общей сложности в нем приняли участие 9 тыс. человек. Согласно результатам опроса, порядка 64% американцев считают, что миру грозит новая масштабная война, только 15% граждан верят в мир во всём мире. В Британии, как отмечает газета, схожие результаты. Более оптимистичные прогнозы дают жители скандинавских стран.
Набиуллину признали лучшим главой Центробанка в Европе Эльвира Набиуллина признана лучшим главой Центробанка в Европе по версии журнала The Banker. Среди главных ее заслуг – снижение уровня инфляции в России в 2016 году, а также предпринятые меры по оздоровлению банковского сектора страны.
Издание отмечает, что в России в начале 2016 года инфляция составляла 12,9%. Российские власти поставили цель снизить её. Благодаря действиям руководителя Центробанка удалось добиться того, что инфляция упала ниже 6%.
Сенатор США: Вашингтон должен вооружить Прибалтику Предоставленные Дональду Трампу доказательства, касающиеся вмешательства Кремля в американские выборы, не вызывают сомнений, заявила сенатор-демократ Эми Клобушар в интервью MSNBC. Она также отметила, что с кибератаками со стороны РФ уже сталкивались страны Прибалтики.
Теперь, как отметила Эми Клобушар, эти страны ждут, что США направят к ним войска, которые бы постоянно базировались на их территории. Сенатор призвала Вашингтон поддерживать Прибалтийские государства, которые построили собственную демократию без связей с Россией.
Сильные морозы не остановили российских велосипедистов Московский зимний велопарад состоялся в экстремальных условиях, пишет Sputnik News. Даже при температуре воздуха -28 велосипедисты проехались по центру российской столицы.
Длина трассы составила порядка 15 км. Маршрут проходил вдоль Москвы-реки. Цель мероприятия – показать, что езда на велосипеде в Москве – модно всегда и в любую погоду, пишет издание.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Говорит Москва
-
Russianshowbiz.info
-
РИА «ВладТайм»