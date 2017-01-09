Обзор зарубежных СМИ: зачем к границе с РФ стягивают танки?

Военная техника направлена из Германии к границам России

США разгружают танки в Германии для войны против России, пишет Bundesdeutsche Zeitun g. Отмечается, что к границам с Россией с 7 по 16 января ежедневно будут отправляться три состава с военной техникой.

Для переброски военных США потребуются 900 вагонов, а общая длина составов достигнет 14 км. В настоящее время в немецком Бремерхафене идёт активная подготовка к этим мероприятиям.

Опрос: чего ждут на Западе?

Большинство жителей западных стран предрекают миру глобальные конфликты и новые террористические акты, пишет T he Independent со ссылкой на масштабный опрос.

Опрос проводился в 9 странах, включая США, Великобританию, Францию. В общей сложности в нем приняли участие 9 тыс. человек. Согласно результатам опроса, порядка 64% американцев считают, что миру грозит новая масштабная война, только 15% граждан верят в мир во всём мире. В Британии, как отмечает газета, схожие результаты. Более оптимистичные прогнозы дают жители скандинавских стран.

Набиуллину признали лучшим главой Центробанка в Европе Эльвира Набиуллина признана лучшим главой Центробанка в Европе по версии журнала The Banker . Среди главных ее заслуг – снижение уровня инфляции в России в 2016 году, а также предпринятые меры по оздоровлению банковского сектора страны.

Издание отмечает, что в России в начале 2016 года инфляция составляла 12,9%. Российские власти поставили цель снизить её. Благодаря действиям руководителя Центробанка удалось добиться того, что инфляция упала ниже 6%.

Сенатор США: Вашингтон должен вооружить Прибалтику Предоставленные Предоставленные Дональду Трампу доказательства, касающиеся вмешательства Кремля в американские выборы, не вызывают сомнений, заявила сенатор-демократ Эми Клобушар в интервью MSNBC . Она также отметила, что с кибератаками со стороны РФ уже сталкивались страны Прибалтики.

Теперь, как отметила Эми Клобушар, эти страны ждут, что США направят к ним войска, которые бы постоянно базировались на их территории. Сенатор призвала Вашингтон поддерживать Прибалтийские государства, которые построили собственную демократию без связей с Россией.

Сильные морозы не остановили российских велосипедистов Московский зимний велопарад состоялся в экстремальных условиях, пишет Московский зимний велопарад состоялся в экстремальных условиях, пишет Sputnik News . Даже при температуре воздуха -28 велосипедисты проехались по центру российской столицы.

Длина трассы составила порядка 15 км. Маршрут проходил вдоль Москвы-реки. Цель мероприятия – показать, что езда на велосипеде в Москве – модно всегда и в любую погоду, пишет издание.