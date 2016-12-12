Лучшие наряды «Золотого Глобуса»

В Лос-Анджелесе прошла одна из самых значимых и авторитетный кинопремий года - «Золотой глобус»-2017. Сара Джессика Паркер, Наоми Кэмпбелл, Блейк Лайвли и другие иконы стиля, чьи платья вызвали горячие обсуждения на церемонии вручения наград - в нашей фотогалерее
11:50 фоторепортаж
1
Участница конкурсов красоты и победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012 Оливия Калпо
Фото: 
2
Актриса Сара Джессика Паркер
Фото: 
3
Актриса Эмма Стоун
Фото: 
4
Актриса Риз Уизерспун
Фото: 
5
Актриса Зои Салдана
Фото: 
6
Актриса Джессика Бил
Фото: 
7
Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми
Фото: 
8
Актриса Дрю Бэрримор
Фото: 
9
Актриса Джессика Честейн
Фото: 
10
Актриса Керри Вашингтон
Фото: 
11
Актриса Блейк Лайвли
Фото: 
12
Модель Наоми Кэмпбелл
Фото: 
13
Колумбийская актриса и модель София Вергара
Фото: 
14
Актриса Джиллиан Андерсон
Фото: 
15
Актриса Сиенна Миллер
Фото: 
16
Израильская актриса и модель Галь Гадот
Фото: 
17
Британская актриса Фелисити Джонс
Фото: 
18
Певица Жанель Монэ
Фото: 
19
Натали Портман и Бенджамин Мильпье
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Фото: Главные утраты 2016 года

27 декабря, 15:09

Омские «Черри»: группа поддержки ХК «Авангард»

29 декабря, 13:12

Фото: Лучшие из лучших

2 января, 15:47

В Киеве презентовали новый украинский самолет

21 декабря, 09:41

Князь Владимир Святославич пришел к власти

13 декабря, 15:44

Лучшие фото политиков 2016 года

29 декабря, 10:48

Фото: Краса России-2016

13 декабря, 11:36

Фото: Девушки из Сирии снялись для календаря в подарок российским военным

16 декабря, 16:02

Неделя в фотографиях

17 декабря, 07:56

Лучшие фотографии года по версии National Geographic

12 декабря, 11:59