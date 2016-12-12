Лучшие наряды «Золотого Глобуса»
В Лос-Анджелесе прошла одна из самых значимых и авторитетный кинопремий года - «Золотой глобус»-2017. Сара Джессика Паркер, Наоми Кэмпбелл, Блейк Лайвли и другие иконы стиля, чьи платья вызвали горячие обсуждения на церемонии вручения наград - в нашей фотогалерее
11:50 фоторепортаж
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