Победители «Золотого глобуса»

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Фото: Black Label Media, Gilbert Films

Мюзикл "Ла-ла-ленд" стал триумфатором премии "Золотой глобус", завоевав все семь наград, на которые была представлена картина. Фильм не только стал лучшим в категории комедия/мюзикл, но был удостоен награды за оригинальную музыку (Джастин Гурвич), заглавную композицию (City of Stars), режиссуру и сценарий в исполнении Дэмьена Шазелла. Актерский дуэт Эммы Стоун и Райана Гослинга был признан лучшей мужской и женской ролью в комедии или мюзикле