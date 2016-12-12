Победители «Золотого глобуса»

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения «Золотой глобус», премия Ассоциации иностранной прессы США. Триумфатором «Золотого глобуса» стал мюзикл «Ла Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла, ставший лауреатом в семи номинациях. Победители «Золотого глобуса» - в нашей фотогалерее
11:00 фоторепортаж
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Картина "Лунный свет" завоевала "Золотой глобус" в категории "лучшая драма"
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Мюзикл "Ла-ла-ленд" стал триумфатором премии "Золотой глобус", завоевав все семь наград, на которые была представлена картина. Фильм не только стал лучшим в категории комедия/мюзикл, но был удостоен награды за оригинальную музыку (Джастин Гурвич), заглавную композицию (City of Stars), режиссуру и сценарий в исполнении Дэмьена Шазелла. Актерский дуэт Эммы Стоун и Райана Гослинга был признан лучшей мужской и женской ролью в комедии или мюзикле
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Кейси Аффлек («Лучший актер» за роль в фильме «Манчестер у моря»)
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Лучшей драматической актрисой названа Изабель Юппер в фильме «Она»
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Хью Лори был признан лучшим актером второго плана за свою роль в сериале «Ночной администратор»
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Лучшая актриса второго плана в драме: Виола Дэвис ("Ограды")
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Лучший анимационный фильм: "Зверополис"
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Лучший фильм на иностранном языке: "Она" (Франция)
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Лучший телесериал — драма: "Корона"
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Лучший сериал — комедия или мюзикл: "Атланта"
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Лучший мини-сериал: "Американская история преступлений"
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