Обзор зарубежных СМИ: Почему перемирие по Сирии обречено

Российский флот заставляет нервничать Лондон

В последние годы в морском проходе между Гренландией, Исландией и Великобританией участились инциденты с участием российских подлодок, пишет Daily Mail . Эксперты опасаются, что Россия может искать в этом стратегически важном участке данные по эксплуатации подводных лодок Великобритании, вооружённых ракетами Trident.

По мнению Эндрю Фоксолла, эксперта из аналитического центра Henry Jackson Society, Россия может выследить британскую субмарину класса Vanguard, получить её звуковую сигнатуру и иметь благодаря этой информации возможность подтопить ее.

Перемирие в Сирии установили без США

Россия и Турция приняли принципиальное соглашение по сирийскому вопросу без США, что сразу «бросилось в глаза», отметил корреспондент CNN Мэтью Чанс. По его мнению, без Вашингтона соглашение России с Турцией и Ираном о прекращении огня обречено.

Чанс отметил, что российские власти рассчитывают, что новая американская администрация во главе с Дональдом Трампом присоединиться к мирному процессу, что обеспечит более надежный режим перемирия.

Эстонцы не верят в помощь НАТО

В военную помощь НАТО в случае конфликта верят меньше половины жителей Эстонии, пишет ERR . Такие данные приводятся в опубликованном опросе на тему государственной обороны, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу Министерства обороны Эстонии.

Отмечается, что только 44% жителей Эстонии верят в оказание прямой военной помощи НАТО в случае угрожающей Эстонии опасности, а 14% полагают, что Североатлантический альянс ограничился бы в таком случае оказанием политической и дипломатической поддержки. При этом 21% респондентов считают, что сам факт членства в альянсе предотвратил бы возможный конфликт, а по мнению 11% Эстонии вообще не следует рассчитывать на помощь НАТО.

Польша может спровоцировать военный конфликт

Закупка Польшей американских крылатых ракет большой дальности ухудшит отношения между Москвой и Варшавой, считает польский вице-адмирал в отставке Марек Точек. Об этом пишет The Independent.

По мнению Точека, данная сделка усилит недоверие и раздражение, а также может спровоцировать военный конфликт. При этом, как отмечает издание, польские чиновники уверены в необходимости закупки ракет для защиты от «агрессивной Москвы».

Египет основательно подготовился к возвращению русских туристов

Египетские власти потратили много сил и средств, чтобы усилить безопасность в аэропортах, сообщил корреспондент CCTV. Из-за отсутствия россиян на египетских курортах положение в турсекторе страны находится в критическом состоянии в настоящее время.

Отмечается, что в аэропортах Египта было увеличено втрое количество контрольных пунктов, проверки совершаются теперь через рентгеновские сканеры. Кроме того, установлено множество камер видеонаблюдения. Также были налажены биометрические системы контроля.