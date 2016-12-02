Омские «Черри»: группа поддержки ХК «Авангард»
Девушки из группы поддержки "Черри" хоккейного клуба "Авангард" – в нашей фотогалерее
13:12 фоторепортаж
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