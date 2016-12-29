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LIVE: Отчет правительственной комиссии по вопросу крушения Ту-154
Правительственная комиссия по оказанию помощи пострадавшим и семьям жертв крушения Ту-154 в четверг, 29 декабря, подводит итоги своей работы.
В мероприятии принимает участие глава комиссии, министр транспорта Максим Соколов.
Катастрофа лайнера, принадлежащего Минобороны, произошла 25 декабря, в результате погибли 92 человека. На борту находились военнослужащие, журналисты и сотрудники "Первого канала", "Звезды", НТВ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени Александрова.
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