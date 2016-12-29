Обзор зарубежных СМИ: «натужная гадость» Charlie Hebdo, какие «подарки» сделали России

В России карикатуры Charlie Hebdo назвали «натужной гадостью»

Российские власти были крайне возмущены карикатурой французского сатирического журнала Charlie Hebdo на крушение авиалайнера Ту-154 над Чёрным морем, пишет International Business Times.

Официальный представитель Министерства обороны РФ , генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что данные карикатуры омерзительны. «Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека», – сказал чиновник. По его мнению, если подобное «творчество» – истинное проявление «западных ценностей», то их обладатели обречены.

Глава ФИФА: Проведению ЧМ-2018 ничего не угрожает

Проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в России ничего не угрожает, заверил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино . По его словам, не нужно смешивать проблему допинга и организацию чемпионата мира, передает Associated Press.

Инфантино при этом заявил, что Россия может столкнуться с санкциями со стороны ФИФА, если подтвердятся обвинения, касающиеся допинговых манипуляций в российском футболе.

Россия победит в энергетике и дипломатии в 2017 году

В конце уходящего года США, Япония и Катар сделали России отличные «подарки», которые помогут ей доминировать в «дипломатических и экономических играх» в 2017 году, пишет Forbes.

Так, очень плодотворным в экономическом плане стал официальный визит президента Путина в Японию, где было заключено порядка 60 сделок. Кроме того, недавняя победа Дональда Трампа на президентских выборах в США выгодна и сама по себе для Москвы, и как очередной фактор, способствующий сближению России и Японии. Еще один «подарок» преподнесли в начале декабря власти Катара, наладив с Россией сотрудничество в энергетической сфере.

Россия в суде признала Евромайдан госпереворотом: какими будут последствия

Судья Дорогомиловского суда Москвы удовлетворил иск экс-депутата Рады Владимира Олейника , признав события зимы 2014 года на Украине «государственным переворотом». Как пишут «Вести» , такое решение способно усложнить и без того непростые отношения между РФ и Украиной.

Последствия обещают быть непростыми, пишет издание. По словам политологов, в России вновь может смениться риторика по отношению к украинской власти. Предполагается, что может появиться тема делегитимизации нынешней украинской власти. Россия может возобновить прямые рейсы в Египет в январе

В январе 2017 года Россия может возобновить прямые перелёты в Египет, пишет Al-Ahram. Издание напоминает, что российские власти ввели запрет на авиасообщение после того, как в октябре 2015 года самолёт с российскими туристами разбился в результате теракта.