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Обзор зарубежных СМИ: "натужная гадость" Charlie Hebdo, какие "подарки" сделали России
В России карикатуры Charlie Hebdo назвали «натужной гадостью»
Российские власти были крайне возмущены карикатурой французского сатирического журнала Charlie Hebdo на крушение авиалайнера Ту-154 над Чёрным морем, пишет International Business Times.
Официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что данные карикатуры омерзительны. «Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека», – сказал чиновник. По его мнению, если подобное «творчество» – истинное проявление «западных ценностей», то их обладатели обречены.
Глава ФИФА: Проведению ЧМ-2018 ничего не угрожает
Проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в России ничего не угрожает, заверил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. По его словам, не нужно смешивать проблему допинга и организацию чемпионата мира, передает Associated Press.
Инфантино при этом заявил, что Россия может столкнуться с санкциями со стороны ФИФА, если подтвердятся обвинения, касающиеся допинговых манипуляций в российском футболе.
Россия победит в энергетике и дипломатии в 2017 году
В конце уходящего года США, Япония и Катар сделали России отличные «подарки», которые помогут ей доминировать в «дипломатических и экономических играх» в 2017 году, пишет Forbes.
Так, очень плодотворным в экономическом плане стал официальный визит президента Путина в Японию, где было заключено порядка 60 сделок. Кроме того, недавняя победа Дональда Трампа на президентских выборах в США выгодна и сама по себе для Москвы, и как очередной фактор, способствующий сближению России и Японии. Еще один «подарок» преподнесли в начале декабря власти Катара, наладив с Россией сотрудничество в энергетической сфере.
Россия в суде признала Евромайдан госпереворотом: какими будут последствия
Судья Дорогомиловского суда Москвы удовлетворил иск экс-депутата Рады Владимира Олейника, признав события зимы 2014 года на Украине «государственным переворотом». Как пишут «Вести», такое решение способно усложнить и без того непростые отношения между РФ и Украиной.
Последствия обещают быть непростыми, пишет издание. По словам политологов, в России вновь может смениться риторика по отношению к украинской власти. Предполагается, что может появиться тема делегитимизации нынешней украинской власти. Россия может возобновить прямые рейсы в Египет в январе
В январе 2017 года Россия может возобновить прямые перелёты в Египет, пишет Al-Ahram. Издание напоминает, что российские власти ввели запрет на авиасообщение после того, как в октябре 2015 года самолёт с российскими туристами разбился в результате теракта.
Министр транспорта России Максим Соколов отметил, что решение о возобновлении авиасообщения будет принято на основании положительных заключений экспертов, которые в настоящее время осуществляют проверку безопасности египетских аэропортов.
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