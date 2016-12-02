Лучшие фото политиков 2016 года

Самые интересные и забавные фотографии лидеров мировых держав и политиков 2016 года - в нашей фотогалерее.
10:48 фоторепортаж
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Официальный визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Израиль
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Президент РФ Владимир Путин с мячом после встречи в Кремле с президентом ФИФА Джанни Инфантино
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Маттео Ренци во время заявления об отставке с поста премьер-министра Италии
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Реакция Ангелы Меркель после того, как ее переизбрали председателем Христианско-демократического союза
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Владимир Жириновский празднует победу Дональда Трампа на выборах в США
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Николай Валуев во время крещенского купания в проруби на реке Енисей
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Сената Франции Жерар Ларше во время встречи
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Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко на матче чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами России и Уэльса
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Министр культуры России Владимир Мединский во время осмотра хода реконструкции Государственного академического Малого театра
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Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в Басманном суде, где ему будет избрана мера пресечения. Ночью 15 ноября А.Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки наличными в размере 2 млн долларов
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Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Николай Валуев на пленарном заседании Государственной думы РФ
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Президент РФ Владимир Путин с собакой по кличке Юмэ породы акита-ину, подаренной в 2012 году губернатором префектуры Акита Норихисом Сатакэ
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Директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время танца на торжественном приеме для журналистов на саммите Россия — АСЕАН
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время купания в купели в праздник Крещения на Площади Революции
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принимает участие в акции "На работу на велосипеде"
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Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая на пленарном заседании Съезда Общества русской словесности в Колонном зале Дома Союзов
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Президент РФ Владимир Путин и семья Клишовых из Тверской области на церемонии вручения многодетным родителям ордена "Родительская слава" в Кремле
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