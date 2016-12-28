Главные события среды

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Расследование катастрофы под Сочи
Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека. Это были военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять российских журналистов, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Они летели в Сирию, чтобы поздравить с наступающим Новым годом военнослужащих ВКС РФ на авиабазе Хмеймим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин посвятит часть новогодних каникул плаванию и хоккею. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
ЦБ РФ: валюты станет в два раза меньше
Фото: globallookpress.com
Центробанк решил сократить предельный объем предоставления банкам валютных займов в 2017 году с 50 миллиардов долларов до 25 миллиардов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт регулятора.
За скачивание пиратского контента будут штрафовать
Фото: Fotolia
Министерство культуры России инициировало разработку мер ужесточения антипиратского законодательства. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS.
Евро достиг минимума за полтора года
Фото: РИА Новости
В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до 63,02 рубля — этом минимальное значение с июля 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в среду, 28 декабря.
РУСАДА обвинило NYT в искажении слов Анцелиович о допинге
Фото: РИА Новости
В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что слова и.о. главы организации Анны Анцелиович о допинговой системе в России были искажены и вырваны из контекста журналистом The New York Times. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
МИД РФ призвал не допустить блокаду Донбасса
Фото: Zuma/ТАСС
Москва обратилась к украинским властям с просьбой не выполнять требования «ветеранов» добровольческих батальонов, которые касаются торгового-экономической блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел России.
«Искусство промолчать»: Собчак отреагировала на скандал с Рынски
Фото: Ридус
Телеведущая Ксения Собчак осудила блогера Божену Рынски и высказалась, что считает ее не вполне здоровым человеком, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Сноб». Собчак посвятила ей целую колонку.
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