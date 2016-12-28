Обзор зарубежных СМИ: Что принесет 2017 год для мировой политики?

Российские чиновники признали существование системы допинга

Россия впервые признала, что ее чиновники знали об обширной системе допинга, в которую было вовлечено множество российских спортсменов. Об этом пишет The New York Times . Отмечается, что представители российского спорта не стали опровергать факты, доказывающие существование допинговой программы.

Как заявила исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович , «это был институциональный сговор». При этом она отметила, что высокопоставленные чиновники правительства были не в курсе существования данной схемы. Издание считает, что Россия перестала отрицать существование системы допинга, чтобы прекратить расследование в ближайшее время и минимизировать ущерб от него.

2017 год породит конфликты США и с Китаем, и с Россией

Новый 2017 год вряд ли будет менее тревожным для мира, чем 2016, пишет The Christian Science Monitor . Отмечается, что в следующем году можно ожидать ухудшения американско-китайских отношений, также американские власти столкнутся с непониманием России.

Газета пишет, что конфронтация Вашингтона и Пекина может даже перерасти в военный конфликт. Кроме того, новой администрации президента США придется считаться с «очень активной» Россией. Не исключено, что позиции России и США на ключевые политические вопросы продолжат расходиться, резюмирует издание.

Россия ослабит визовый режим с Японией

МИД России заявило, что ослабит визовый режим для граждан Японии с первого января 2017 года, пишет The Japan Times . Отмечается, что туристы из Японии смогут получить многоразовые визы со сроком действия от шести месяцев до года.

Газета уточняет, что смягчение визового режима со стороны России – ответный шаг на аналогичные действия Японии. Для россиян въезд в Японии также станет проще с 1 января.

Как долго армия США сможет доминировать?

В настоящее время США – самая мощная в военном плане держава мира, однако в скором времени от упадка американскую армию не спасут даже миллиарды инвестиций, пишет Contra Magazin

Отмечается, что у США все чаще возникают серьезные проблемы с новым техническим оснащением, а также качеством военной техникой. При этом оборонный экспорт США переживает спад на протяжении пяти лет подряд, пишет издание. Некоторые страны принимают решение не покупать оружие и технику у США, а делают выбор в пользу российского и китайского производства. Как отмечают австрийский журнал, проблемы вооруженных сил США стали очевидны в войне против «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) в Сирии и Ираке.

Маккейн пообещал эстонцам защиту НАТО

США будут действовать решительно в вопросах обеспечения безопасности стран Прибалтики. Об этом, как передает NBC , заявил сенатор Джон Маккейн во время своего визита в Эстонию.