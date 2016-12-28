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Обзор зарубежных СМИ: Что принесет 2017 год для мировой политики?
Фото: public domain
Российские чиновники признали существование системы допинга
Россия впервые признала, что ее чиновники знали об обширной системе допинга, в которую было вовлечено множество российских спортсменов. Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что представители российского спорта не стали опровергать факты, доказывающие существование допинговой программы.
Как заявила исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович, «это был институциональный сговор». При этом она отметила, что высокопоставленные чиновники правительства были не в курсе существования данной схемы. Издание считает, что Россия перестала отрицать существование системы допинга, чтобы прекратить расследование в ближайшее время и минимизировать ущерб от него.
2017 год породит конфликты США и с Китаем, и с Россией
Новый 2017 год вряд ли будет менее тревожным для мира, чем 2016, пишет The Christian Science Monitor. Отмечается, что в следующем году можно ожидать ухудшения американско-китайских отношений, также американские власти столкнутся с непониманием России.
Газета пишет, что конфронтация Вашингтона и Пекина может даже перерасти в военный конфликт. Кроме того, новой администрации президента США придется считаться с «очень активной» Россией. Не исключено, что позиции России и США на ключевые политические вопросы продолжат расходиться, резюмирует издание.
Россия ослабит визовый режим с Японией
МИД России заявило, что ослабит визовый режим для граждан Японии с первого января 2017 года, пишет The Japan Times. Отмечается, что туристы из Японии смогут получить многоразовые визы со сроком действия от шести месяцев до года.
Газета уточняет, что смягчение визового режима со стороны России – ответный шаг на аналогичные действия Японии. Для россиян въезд в Японии также станет проще с 1 января.
Как долго армия США сможет доминировать?
В настоящее время США – самая мощная в военном плане держава мира, однако в скором времени от упадка американскую армию не спасут даже миллиарды инвестиций, пишет Contra Magazin.
Отмечается, что у США все чаще возникают серьезные проблемы с новым техническим оснащением, а также качеством военной техникой. При этом оборонный экспорт США переживает спад на протяжении пяти лет подряд, пишет издание. Некоторые страны принимают решение не покупать оружие и технику у США, а делают выбор в пользу российского и китайского производства. Как отмечают австрийский журнал, проблемы вооруженных сил США стали очевидны в войне против «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) в Сирии и Ираке.
США будут действовать решительно в вопросах обеспечения безопасности стран Прибалтики. Об этом, как передает NBC, заявил сенатор Джон Маккейн во время своего визита в Эстонию.
По словам сенатора, новая администрация президента сохранит прежние хорошие отношения и с Эстонией, и с НАТО. Кроме того, Маккейн заявил, что сильная армия НАТО – наилучший способ предотвратить «дурное поведение России».
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