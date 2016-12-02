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«Викинг», «Рождество, опять» и другие новинки недели

«Викинг», «Рождество, опять» и другие киноновинки недели
11:24 фоторепортаж
1
«3 счастливых поросенка» - французская комедия, рассказывающая о трех братьях, чья гиперактивность доставляет массу неприятностей им самим, их ревнивым женам и подружкам. Премьера: 29 декабря. Купить билеты
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2
«Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» - итальянская фантастическая комедия. Внушительная солнечная буря обрушивается на Землю, вызывая скачки напряжения и отключение электричества. Ещё более сильная буря происходит внутри Регины, после того, как таинственный турист проходит через ворота её отеля. Премьера: 1 января. Купить билеты
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3
«Снежная королева 3. Огонь и лед» - российский мультфильм о приключениях Герды и Кая. Герда победила Снежную Королеву и Короля, однако ее родители все еще в плену у Северного Ветра. Отправившись на их поиски, девочка находит древний магический артефакт троллей – Камень Льда и Пламени. Этот артефакт обладает способностью исполнять желания. Вдруг что-то пошло не так, и магическая сила Камня становится серьезной угрозой для всего сказочного королевства. Премьера: 29 декабря. Купить билеты
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«Три богатыря и Морской царь» - седьмой мультфильм об авантюрах нескольких известных отважных богатырей. Премьера: 1 января. Купить билеты
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«Викинг» - российский фильм с Данилой Козловским в главной роли, рассказывающий о приходе к власти князя Владимира Святославича. Премьера: 29 декабря. Купить билеты
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«Рождество, опять». Бруклин, несколько дней до Рождества. Тихий парень Ноэл — одинокий продавец рождественских елок. Его магазинчик на углу — это трейлер на обычной улице Гринпойнта. Некоторое время назад его бросила подруга, и в это Рождество он приехал в Нью-Йорк один. День за днем Ноэл сонливо продает ели и, кажется, постепенно отрешается не только от коллег и покупателей, но и от всего мира, пока случайно не находит в парке девушку, потерявшую сознание. Премьера: 1 января. Купить билеты
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