Главные события вторника

Расследование катастрофы под Сочи

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека. Это были военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять российских журналистов, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Они летели в Сирию, чтобы поздравить с наступающим Новым годом военнослужащих ВКС РФ на авиабазе Хмеймим.

Путин дал старт подаче газа в Крым

Из материковой части России началась подача газа в Крым. В церемонии запуска газопровода принял участие президент РФ Владимир Путин, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Крупнейшие ритейлеры подали жалобу на Visa и Mastercard

Глава ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук рассказал, что ассоциация подала жалобу в Федеральную Антимонопольную Службу касательно действий Visa и Masterсard, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS.

Ансамблю Александрова выделят 70 квартир

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю имени Александрова, артисты которого погибли в катастрофе с Ту-154 в акватории Черного моря, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».

В России хотят возродить колхозы

Госдума рассмотрит предложение о создании современных колхозов в сельскохозяйственной и коммунальной отраслях. Инициатор законопроекта депутат Валерий Рашкин . Согласно его предложению, колхозы можно организовать за счет государственно-частного партнерства, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RT.

Президент Болгарии: Россия пытается подорвать ЕC изнутри

Президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе с помощью СМИ, интернета и ультранационалистов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Deutsche Welle.

Суд в Москве признал «евромайдан» госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине государственным переворотом, удовлетворив иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Генпрокуратура заинтересовалась Рынски

Генпрокуратура проверит пост журналистки Божены Рынски в Facebook, в котором она высказалась о погибших при крушении Ту-154 журналистах НТВ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.