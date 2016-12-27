Обзор зарубежных СМИ: новая ядерная угроза и лекарство против старения

Россия выходит из рецессии медленно, но верно

Многочисленные индикаторы подтверждают «положительную динамику» после длинной рецессии, о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Как пишет Les Echos , уже в следующем году российская экономика может продемонстрировать 1,5-процентный рост.

Отмечается, что в третьем квартале 2016 года ВВП сократился всего на 0,4% – это самое незначительное падение с начала 2015 года. При этом в четвертом квартале прогнозируется рост. Всемирный банк пересмотрел свой прогноз на 2016 год – с -1,2% до -0,6% и допустил рост на 1,5% в 2017 году и на 1,7% в 2018-м. Издание пишет, что улучшение показателей связано с ростом промышленного производства и подорожанием нефти.

Почему ядерная угроза снова возросла?

В мировой политике вновь активно обсуждается роль ядерного оружия. Однако, как пишет Süddeutsche Zeitung , причина такого положения дел кроется не в политике, а в модернизации.

Так, по мнению обозревателя, ядерная угроза вновь возросла не из-за действий Дональда Трампа или Владимира Путина – причина в разработке новых видов вооружений по всему миру. Автор статьи замечает, что модернизацию ядерных арсеналов по всему миру необходимо проводить, поскольку старое оружие несет опасность. При этом большой риск в настоящее время заключается в том, что переоснащение армий практически не подкреплено политическим диалогом.

Япония начинает двойственную политику в отношении России

Япония собирается сохранить санкции против России, оказывая вместе с этим экономическую помощь Москве. Как пишет Japan Times , Токио при этом убеждает своих западных союзников, что позиция по крымскому вопросу остается неизменной.

Издание пишет, что Япония предоставит 300 млрд йен для экономического развития России. Лидеры двух стран заключили договор во время недавнего визита российского президента в Японию. В результате российские корпорации, находящиеся в санкционных списках, получат японские инвестиции. Одной из таких компаний станет «Роснефть», говорится в статье.

Путин и Назарбаев узнали о лекарстве против старения

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили петербургский завод «Биокад», который занимается разработкой средства против старения, пишет The Daily Express

Сотрудники завода сообщили российскому и казахстанскому лидерам, что первые результаты разработок планируется получить в течение года. При этом «Биокад» должен не только продлить жизнь, но и улучшить её качество для пожилых людей. Примечательно, что автор статьи упоминает здесь возраст президентов, а также данные, сколько еще лет Путин и Назарбаев по закону могут находиться во главе государства.

У России нет ни возможностей, ни причин нападать на Европу

После того, как Россия перебросила в Калининград свои ракетные комплексы «Искандер», некоторые западные политики и СМИ предвещали начало новой большой войны. Однако, как пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на мнения экспертов, беспокоиться не стоит – по крайней мере, в ближайшее время.

Так, автор статьи, советник по безопасности и ученый Марк Галеотти пишет: «У России нет ни военных возможностей, ни причины нападать на Европу». По его мнению, стратегия России – «запугать Европу», чтобы удержать западные страны от определенных действий. В качестве примера газета приводит желание России предотвратить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также размещение войск НАТО в странах Балтии.