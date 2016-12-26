Главные события понедельника

Расследование катастрофы под Сочи

Самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров в воскресенье 25 декабря. На борту , соо РИА Новости источник в экстренных службах. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.

В России объявлен общенациональный траур

Понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154. В соответствии с указом, который подписал президент России Владимир Путин, на территории страны будут приспущены государственные флаги, будут отменены развлекательные предновогодние мероприятия и передачи.

Все отказались от строительства ж/д моста в Крым

Повторный конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту сорвался из-за отсутствия заявок. По данным газеты, срок подачи предложений завершился 23 декабря, но желающих принять участие в конкурсе не нашлось.

"Уродливое проявление сумасшествия": Песков о словах Рынски

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова журналистки Божены Рынски о погибших в авиакатастрофе журналистах НТВ «уродливым проявлениям сумасшествия». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Умер Джордж Майкл

Агентство Splash News опубликовало фотографии Джорджа Майкла, сделанные за три месяца до смерти певца. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Perth now.

Найдена альтернатива повышению пенсионного возраста

Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титов придумал способ изменить пенсионную реформу без повышения возраста пенсионеров. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия».

Глава СПЧ допустил канонизацию Доктора Лизы

Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что погибшая при крушении Ту-154 Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, может быть канонизирована в будущем. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на НСН.

СБУ допросила Савченко

Служба безопасности Украины пригласила депутата Верховной Рады Надежду Савченко на допрос после того, как она встретилась с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.