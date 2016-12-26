Обзор зарубежных СМИ: последствия крушения ТУ-154 для мирового сообщества

Глава СБУ: Катастрофа ТУ-154 будет иметь последствия для мирового сообщества

Два трагических события – гибель российского посла в Турции и авиакатастрофа российского самолета ТУ-154 – будут иметь последствия для мирового сообщества. Такую позицию высказал глава СБУ Василий Грицак в эфире телеканала «112 Украина»

«Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества», – сказал Грицак. Он также высказал мнение, что одновременная гибель такого количества людей – это трагедия для государства.

Выход Анкары из НАТО станет огромным успехом для Москвы Турецкий лидер Реджеп Эрдоган стремится наладить отношения с Россией еще с лета текущего года. Осенью лидеры Турции и России договорились насчет совместной работы над проектом «Турецкий поток», а в ноябре Эрдоган заявил, что Турция будет сотрудничать с Китаем и Россией. Как пишет Турецкий лидер Реджеп Эрдоган стремится наладить отношения с Россией еще с лета текущего года. Осенью лидеры Турции и России договорились насчет совместной работы над проектом «Турецкий поток», а в ноябре Эрдоган заявил, что Турция будет сотрудничать с Китаем и Россией. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung , такое сближение между Анкарой и Москвой беспокоит Запад.

Отмечается, что выход Турции из НАТО, который на фоне последних событий вполне возможен, станет для России огромным успехом – более весомым, чем успехи на Украине и в Сирии. Запад и НАТО такое развитие событий не может не тревожить, пишет издание.

Израиль налаживает связи с Россией

Политика администрации Барака Обамы вынудила Израиль искать новых союзников. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху приложил много усилий, чтобы наладить более продуктивные и дружественные отношения с Россией, Индией и другими странами, отметил директор Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики и старший научный сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн, пишет World Israel News

По словам эксперта, в настоящее время у России и Израиля остается множество неразрешенных вопросов. Однако страны поддерживают торговые отношения, туризм и связи в медицине. Кроме того, уровень поддержки Россией Палестины сильно снизился по сравнению с эпохой СССР, что также способствует улучшению российско-израильских отношений.

Ле Пен резко раскритиковала ЕС и НАТО

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала ведущие страны ЕС подумать над господством Брюсселя на континенте, пишет The Daily Express . Она выступила с острой критикой ЕС и НАТО, поддержала сближение с Россией и заявила, что частью ее политики станет Фрексит.

По мнению Ле Пен, французский народ должен иметь право высказаться за выход из Евросоюза и возвращение суверенитета своей стране. Также лидер французской партии «Национальный фронт» заявила, что она выступает против политики, способствующей притоку иммигрантов в Европу.

Тото Кутуньо: «Я должен был быть на этом самолете»

Итальянский певец Тото Кутуньо выразил свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе ТУ-154 артистам Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. По словам певца, он также мог бы быть в числе погибших, пишет Quotidiano.net

«Я потрясен этой трагедией еще и потому, что месяц назад они связались с моим менеджером и пригласили выступить в Сирии, как раз 29 декабря», – заявил певец. Кутуньо сообщил, что был вынужден отказаться, поскольку у него уже были запланированы другие мероприятия.