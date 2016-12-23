Шойгу заявил об освобождении Алеппо

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в Алеппо при прямом участии российских военнослужащих завершилась операция по выводу террористов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Интерфакс"

Об этом Шойгу заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

По словам министра, операция проходила по поручению президента в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана.

Путин назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, а также отметил решающее участие в этой операции российских военных.

Глава государства попросил передать российским военным в Сирии благодарность за работу и наилучшие пожелания.