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Шойгу заявил об освобождении Алеппо
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в Алеппо при прямом участии российских военнослужащих завершилась операция по выводу террористов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Интерфакс".
Об этом Шойгу заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам министра, операция проходила по поручению президента в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана.
Путин назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, а также отметил решающее участие в этой операции российских военных.
Глава государства попросил передать российским военным в Сирии благодарность за работу и наилучшие пожелания.
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