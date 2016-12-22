Главные события четверга

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Фото: EPA
На станции метро «Коломенская» произошел взрыв
Пользователь YouTube Владимир Сухарев опубликовал запись с видеорегистратора, на которую попал момент взрыва газового баллона у станции метро «Коломенская». Об этом сообщают Рамблер/новости.
Киевский суд постановил обыскать Путина
Фото: EPA
Печерский суд Киева разрешил украинской Генпрокуратуре обыскать администрацию президента России Владимира Путина в Москве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинскую газету «Вести».
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что было принято решение ликвидировать подведомственное Федеральное агентство по специальному строительству Спецстрой, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал статью газеты New York Daily News, в которой убитого российского дипломата Андрея Карлова сравнивают с послом Третьего рейха. Кадыров отметил, что это «беспрецедентная наглость» и «публичная поддержка терроризма», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Instagram чеченского лидера.
Коммунальные платежи будут оплачиваться по-новому
Минстрой занялся поправками в законодательство, которые станут регламентировать работу единых информационно-расчетных центров, аккумулирующих расчеты населения за коммунальные услуги. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия».
Путин простился с убитым в Турции российским послом
Президент России Владимир Путин простился с погибшим послом Андреем Карловым и принес соболезнования его семье, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Часть жертв употребления "Боярышника" скончались от неизвестного яда
Часть жертв массового отравления «Боярышником» погибли не из-за метанола в его составе, а из-за неизвестного яда, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
На биржу труда: кого уволят в 2017 году
Фото: ТАСС
Глава HR-сервиса «Антирабство» Алена Владимирская рассказала Life, какие специалисты могут остаться без работы в 2017 году. Об этом сообщают Рамблер/новости.
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