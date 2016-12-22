Обзор зарубежных СМИ: Когда США отменят санкции

Когда Трамп отменит санкции?

Трудно было представить еще несколько месяцев назад, что США в скором времени поднимут вопрос об отмене санкций против России. Однако сейчас большинство экономистов считают, что это может произойти в ближайшие 12 месяцев, пишет Bloomberg.

Так, 55% экспертов, опрошенных изданием, считают, что уже в следующем году США начнут смягчать санкции, введенные против России в 2014 году. В октябре такой точки зрения придерживались 10% опрошенных. Однако неожиданная победа Дональда Трампа на выборах президента США дает основания ожидать серьезного изменения американской политики, даже несмотря на то, что Европейский союз продлил санкции против России еще на полгода.

Пентагон обеспокоен успехами российского «убийцы спутников»

Россия провела уже пятый запуск новой ракеты «Нудоль», которая способна в случае конфликта уничтожать американские спутники, пишет The Washington Free Beacon . Пентагон обеспокоен тем, что Россия так активно ведет работу над модернизацией противоспутникового оружия.

Отмечается, что оборонное ведомство США обеспокоено, что разработкой противоспутникового оружия занимаются и Москва, и Пекин. По мнению американских военных, Россия может воспользоваться зависимостью США от космических технологий.

Советник Авакова: Донбассу нужна насильная украинизация

«На сегодняшний день основная задача – формирование нового поколения. И когда поднимался вопрос о декоммунизации, я говорил: Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация. И пускай даже насильно... Люди отравлены, и иногда, непоправимо отравлены вот этой постсоветской риторикой», – отметил он.

Чем опасен для США Трамп?

Новый президент США Дональд Трамп отказался включать Россию в список оборонных приоритетов США, хотя она остается серьезной угрозой, заявил конгрессмен США Эрик Сволвелл. Он отметил в интервью Fox News , что сам Трамп представляет большую угрозу для США.

«Россия представляет угрозу, а еще большую угрозу для нашей страны в будущем представляет избранный президент, который не читает сводки разведки и не признает, что Россия нарушает мировой порядок. Это очень тревожно», – сказал Сволвелл.

Памела Андерсон защищает в России китов и дельфинов

Следующий 2017 год пройдет в России под знаком экологии, пишет NTD . Зоозащитники, в числе который актриса Памела Андерсон, надеются привлечь больше внимания к проблеме браконьерства в отношении морских млекопитающих, которых отлавливают в России и продают в Китай.

За последние два года Памела Андерсон приезжала в Россию трижды – каждый раз как зоозащитник. Во время нынешнего визита она также приняла участие в благотворительном аукционе, главным лотом которого стала поездка на Соловецкие острова в компании актрисы летом будущего года.