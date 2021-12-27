Что подарить подругам на Новый год

Если подарки на Новый год подобраны всем, кроме любимой подруги, на помощь придет подборка идей от «Рамблера». Что точно понравится большинству ваших подруг, какие подарки стали избитыми, а что не стоит дарить вообще никому - ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем материале.

Уютные подарки подруге на Новый год

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Новый год у многих ассоциируется с уютом, теплом и домашними посиделками. Если ваша подруга любит основательно отдохнуть дома на каникулах за просмотром сериалов, ее не оставят равнодушными теплые носки с новогодними принтами - Дедом Морозом, снеговиками, оленями или с шампанским и мандаринками. Одних носков кажется маловато? Можно самостоятельно составить подарочный набор: к примеру, добавить к носкам большую кружку и симпатичную гирлянду.

Еще один подарок, который будет греть подругу холодными зимними вечерами, - домашний костюм или пижама. В честь Нового года лучше выбрать что-то яркое. А если боитесь ошибиться с размером, стоит присмотреться к пледам. Подарок, сделанный своим руками, - тоже отличный вариант. Возможно, вы может связать для подруги носки или шарф, которые станут для нее особенными.

Подруге, которая любит уют, также понравятся свечи из натурального пчелиного, соевого или кокосового воска - у них обычно самые лучшие и стойкие ароматы.

Техника и аксессуары для нее

Отличным подарком подруге на Новый год может стать чехол для телефона с новогодним рисунком или смешной надписью. Если обычные модели кажутся скучными, можно выбрать чехол с отделениями для банковских карт, аккумулятором или цепочками, которые позволяют носить смартфон как сумочку.

Если подруга проводит большую часть жизни за компьютером, можно подобрать для нее практичный подарок - коврик для мыши с подогревом или встроенным модулем беспроводной зарядки. Из этой же серии - подставка для ноутбука, благодаря которой устройство будет более эффективно охлаждаться. Можно приобрести подставку необычного цвета или с дополнительными функциями, к примеру, с USB-портами и ящичками для мелочей.

Скорее всего, ваша подруга активно пользуется смартфоном, поэтому ей точно пригодится внешний аккумулятор. Это может быть пауэрбанк с забавным принтом или со встроенными кабелями.

Если ваш подарочный бюджет укладывается в четыре - шесть тысяч рублей, вы сможете преподнести любимой подруге на новый год мультипекарь - универсальное кухонное оборудование, заменяющее собой вафельницу, гриль и сэндвичницу. Мультипекарь легок в использовании и позволяет заметно разнообразить повседневное меню.

Еще один вариант для большого подарочного бюджета - камера моментальной печати. Благодаря ей подруга сможет легко заполнить фотоальбом или украсить комнату.

Бьюти-подарки на Новый год

Если ваша подруга не может пройти мимо парфюмерно-косметического магазина, ее точно порадует набор косметики любимого бренда в подарок на Новый год. Чтобы угодить с таким подарком, нужно хорошо знать вкусы подруги и с осторожностью подходить к выбору цветов.

Другой вариант подарка из бьюти-сферы - набор красивых бомбочек для ванн с кремом для тела и скрабом. Если ваша подруга предпочитает душу ванну, этот презент не оставит ее равнодушной.

Подарки для стильной подруги

Ваша подруга любит стильные аксессуары? Порадуйте ее палантином, платком, снудом или классическим шарфом. Если бюджет позволяет, стоит выбрать аксессуар из натуральной ткани - хлопка, шерсти или шелка.

Еще одним отличным подарком для стильной подруги станет косметичка. Косметички всегда нужны, они быстро теряют вид и выходят из строя, а еще их удобно брать с собой в дорогу.

Если подруга любит украшения, в подарок для нее можно приобрести серебряные серьги - к примеру, в виде снежинок.

Как правильно выбирать и дарить подарки

В интернете есть множество рейтингов самых банальных и ненужных подарков, вы о них наверняка знаете, но на всякий случай напомним:

Безделушки - различные статуэтки, шкатулки и прочее.

Гели для душа, шампунь или пена для ванн. Как часть подарка - почему нет, но сами по себе - скучновато.

Футболку со «смешной» надписью не стоит дарить, если вы на 100% не уверены, что подруге она понравится.

Фоторамки и фотоальбомы.

Исследователи из Университета Огайо выяснили, что людям важен не только сам подарок, но и «преамбула» дарения. Ученые просили участников своего эксперимента дарить друг другу небольшие презенты - подарочные карты в кофейню - и по-разному описывать, почему они выбрали именно такой подарок. Некоторые из них выражали надежду, что презент поможет его адресату сэкономить деньги, а другие упирали на экономию времени.

Оказалось, что слова о деньгах многие адресаты подарков воспринимали негативно и обижались. Если будете дарить подруге какую-либо подарочную карту, не стоит упоминать о деньгах, которые она сэкономить благодаря ей, - это может быть воспринято как намек на финансовую несостоятельность.

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