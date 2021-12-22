Что подарить дочке на новый год

Все подарки на Новый год куплены, кроме презента для любимой дочки? На помощь придут идеи подарков от «Рамблера»: в этом материале вы найдете подборки подарков и для девочки-подростки, и для взрослой дочери.

Гаджеты для дочек всех возрастов

Видео дня

И 11-летней, и 21-летней девочке сегодня не обойтись без смартфона. Это отличный подарок для любой дочери на Новый год. Разница лишь в том, что девочке-подростку будет достаточно симпатичного и недорого гаджета, а взрослой девушке для учебы и работы нужен смартфон со множеством функций. В конечном счете все зависит от вашего бюджета и предпочтений дочери.

Если смартфон вашей дочке пока не нужен, стоит присмотреться к планшетам. Маленькая девочка будет смотреть на нем мультики в дороге, а взрослой пригодятся его полезные функции.

Вашу взрослую дочь-спортсменку порадует фитнес-браслет - он поможет следить за сном и физической активностью. А дочери, которая обожает делать прически, подойдет стайлер.

И большим, и маленьким девочкам может понравиться танцевальный коврик, который можно подключить к компьютеру, смартфону или телевизору. На него обычно нанесены изображения стрелок и различные картинки, на которые нужно наступать, выполняя задания в музыкальной игре. Это может стать отличным развлечением для всей семьи.

Что подарить взрослой дочери на Новый год

Если ваша взрослая, самостоятельная дочь живет отдельно, ей необходимы вещи, которые обеспечивают домашний уют и облегчают поддержание порядка. Это может быть робот-пылесос, отпариватель для одежды, мультиварка или миниатюрная посудомоечная машина.

Хорошим подарком дочери на Новый год может стать кофеварка, вафельница или блендер для смузи - в зависимости от предпочтений девушки.

Если бытовая техника и гаджеты - не вариант для вашей дочери, возможно, ей подойдет что-то из области красоты и ухода за собой. Подарить дочери на Новый год ее любимый парфюм - всегда беспроигрышный вариант. Если вы знаете, какие бренды косметики предпочитает дочь, - бинго! Вы с легкостью найдете в магазине подарочный набор от ее любимой компании.

Если ваш бюджет ограничен, обратите внимание на наборы хлопкового или льняного постельного белья, наборы масок для лица, комплекты из пушистых тапочек и халата, а также шарфы и перчатки.

Что понравится подростку

Если все самое необходимое (и даже больше) у вашей дочери-подростка уже есть, предлагаем список подарков на Новый год на любой вкус и кошелек:

• Куклы - для младших подростков (стоит выбрать что-то модное - мини-кукол Барби, Девочек-единорогов, Монстр хай)

• Домашний костюм-кугуруми в виде любимого героя дочки

• Подарочное издание любимой книги

• Беспроводная колонка – какую бы музыку ни слушала ваша дочь, ей понравится брать этот гаджет на встречи с друзьями

• Караоке-микрофон (возможно, порадует не только подростков)

• Теплый свитер или толстовка

• Мини-аппарат для приготовления сладкой ваты.

• Настольная игра «Детектор лжи» для большой компании.

• Телескоп

• Набор косметики (в зависимости от возраста подростка, можно выбрать детскую)

• Золотые или серебряные серьги

• Набор для плетения браслетов

Как не ошибиться при выборе подарка

Эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», напоминают: не дарите на Новый год что-то важное для вас, но абсолютно неинтересное дочери. Если вы мечтаете, чтобы дочка начала шить, а она терпеть не может эту идею - не стоит дарить ей набор для шитья.

Если ваша дочь взрослая и не ждет обязательного подарка под елку, ей понравится совместный поход по магазинам: так вы сможете приобрести для нее что-то действительно нужное.

Подарок своими руками - отличный вариант, но не во всех случаях. Маленькая девочка будет в восторге от сшитого вами нарядного платья, а взрослая дочь обрадуется теплым носкам, которые вы вязали с любовь. Однако дочь-подросток такой подарок на Новый год может не оценить.

Возможно, вы привыкли дарить дочери на Новый год деньги. Взрослой девушке такой презент будет очень кстати, но маленькую девочку вряд ли обрадует - в новогоднюю ночь она ждет «настоящий» подарок, который можно сразу же использовать.

Еще одна не очень удачная идея - дарить на Новый год подарки не по сезону вроде роликов или велосипеда.

Неочевидная, но не такая редкая проблема при выборе подарка - вы не знаете, что купить дочери, так как она «ничего не хочет». Психолог Вероника Хлебова считает, что родителям в таких случаях в первую очередь нужно обратить внимание на себя.

«Когда мои дети были маленькие, я тоже старалась сделать для них максимум возможного. Но я не отдавала себе отчет, что на самом деле я пытаюсь порадовать себя. <…> В моем-то детстве почти ничего не было и самая обычная кукла, которая есть у подружки, могла стать предметом зависти», - отметила Хлебова.