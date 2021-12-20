Что подарить папе на Новый год

Если вы в панике задаетесь вопросом, что же подарить папе на Новый год, на выручку придет список идей от «Рамблера». Подарки - не смысл праздника, но часть праздничного настроения, которое невозможно создать без взаимного выражения благодарности и любви.

Для здоровья и комфорта

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Один из лучших способов выразить признательность папе - позаботиться о его здоровье. Поэтому хорошим вариантом подарка отцу на Новый год может стать термоодежда - она пригодится и для активного отдыха, и для обычных прогулок, и будет полезна не только зимой - такой комплект станет незаменимым для дачников во время осенних работ в саду, советует «Комсомольская правда».

Еще одна удачная идея - домашний халат с именной вышивкой (если, конечно, папа не предпочитает халатам тренировочные штаны). Подарком класса-люкс в этой категории может стать электробритва, способная как избавляться от щетины полностью, так и преображать бороду и усы.

Для папы-автолюбителя

Папе, которой не мыслит себя без машины, могут пригодиться видеорегистратор, автомобильный пылесос, органайзеры на сиденья или автоодеяло, которое позволит сохранить тепло в двигателе в холодную погоду.

Возможно, ваш папа очень предусмотрительный и все это у него уже есть. В таком случае порадовать отца можно набором для путешествий с необходимыми мелочами: подушкой для шеи, кружкой-непроливайкой, USB-адаптером и авточайником.

Если папа тратит на заботу о любимом авто почти все свободное время, вы можете облегчить его задачу, подарив подарочный сертификат автосервиса на техобслуживание или сертификат на химчистку салона.

Гаджеты для папы

Если вам позволяет бюджет, папу можно порадовать новой моделью смартфона, планшетом, беспроводными наушниками, пленочным фотоаппаратом или смарт-часами. Последние можно выбрать с классическим дизайном, но «умными» функциями - измерением пульса, давления, ЭКГ, мониторингом качества сна и физической активности.

Возможно, ваш папа не фанат гаджетов, тогда на выручку придут обычные наручные часы, механические, в прочном корпусе, с лаконичным циферблатом и светящимися в темноте стрелками.

Подарки-развлечения

Если папа жить не может без футбола и хоккея, билеты на матч станут отличным подарком. Папе-экстремалу понравятся курсы экстремального или внедорожного вождения, поездка на квадроциклах или снегоходах. Порадовать отца-меломана можно билетами на концерт, а творческому папе подойдут уроки рисования.

Возможно, ваш папа - фанат экскурсий? В таком случае идеальным подарком на Новый год станет экскурсия на фабрику елочных игрушек.

Если же вы хотите, чтобы папа расслабился и отдохнул, можно пригласить его в сауну (убедитесь заранее, что ни у вас, ни у папы нет показаний к ее посещению).

Папины хобби

Иногда папа бывает страстным фанатом русского рока, Deep Purple или The Beatles. Есть ли у него проигрыватель винила? Если нет, то вы точно знаете, что дарить отцу на Новый год! Папе, у которого уже есть проигрыватель, «КП» советует преподнести концерт его кумира на виниле.

Если папа - профи в приготовлении шашлыка или барбекю, но пока недостаточно экипирован, его порадует мангал или гриль для барбекю.

Папе-рыбаку пригодится туристический рюкзак, складные стулья и стол, коптильня из нержавейки или изотермический контейнер. А, может быть, ему давно не хватало нового спиннинга?

Если папа - домашний мастер

Хорошим подарком на Новый год папе, который любит что-то чинить и мастерить, может стать зажим с лупой для пайки (этот инструмент третьей рукой), защитные перчатки с микронитриловым покрытием для точных работ (подходят для работы с жирными и масляными деталями, но руки в них дышат), магнитный браслет (обеспечивает легкий доступ к шурупам, гвоздям и болтам) или беспроводной гравер для шлифования, фрезерования и сверления (подойдет для работ со сталью, стеклом, керамикой, камнем и деревом).

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