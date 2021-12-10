Что подарить родителям на Новый год

Группа социологов из Университета Цинциннати выяснила, что люди редко попадают в желания своих близких при выборе новогодних презентов, так как следуют неверным ориентирам. «Рамблер» подготовил несколько идей подарков родителям на Новый год, которые могут оказаться действительно желанными и полезными.

Фото: ТАСС ТАСС

Подарочные карты для самых привередливых

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Доцент кафедры маркетинга Университета Цинциннати Мария Штеффель называла главную ошибку при выборе подарка: обычно люди сосредоточены на чертах личности получателя, а не на его текущих потребностях.

Узнать, чего на самом деле хочет человек, может оказаться непросто, особенно в случае с родителями, которые не хотят доставлять детям неудобств. В таком случае могут помочь результаты проведенного в США исследования: большинство опрошенных заявили, что предпочтут парфюмерии, ювелирным украшениям или книге подарочную карту - она позволит им приобрести что-то действительно нужное.

Такой презент может стать лучшим вариантом для особенно привередливых людей или для родителей парня, отношения с которыми пока не так близки: подарочную карту почти не за что критиковать, она дает человеку возможность сделать самостоятельный выбор.

Гаджеты против лотерейных билетов

Однако некоторые считают подарочные карты презентом «без души». Таким людям хочется, чтобы получатели презента, особенно если это родители, видели - они приложили усилия. В таком случае может помочь исследование Superjob, о результатах которого писало РБК.

В Superjob выяснили, что каждый десятый россиянин не прочь получить какую-нибудь техническую новинку - смартфон, планшет, электронную книгу или другой гаджет.

Пятая часть россиян (20 процентов) среди самых желанных подарков называет велосипед, лыжи, удочку, домашнее животное, книгу, сертификат в спа-салон, парфюм, мебель, швейную машинку, холодильник, пылесос и пачку лотерейных билетов.

Подарки для совместного досуга и креатив

Собственный список лучших подарков родителям на Новый год составила «Комсомольская правда»:

Подарки для дома: это может быть бытовая или цифровая техника, аэрогриль, блендер, электрочайник, фотоаппарат. Выбирать нужно с осторожностью и учитывая интересы обоих родителей: не стоит дарить кофеварку, если мама обожает кофе, но папа предпочитает чай.

Презенты для совместного досуга: билеты для мамы и папы в кино или театр, оплата их праздничного ужина в ресторане, кулинарные курсы или уроки танцев.

Креативные подарки: это может быть фотокнига, собранная из семейных фотографий, или календарь на заказ, в который будут внесены все важные для семьи даты и события.

Папам - халаты, мамам - массаж

Портал Bash Today предлагает сделать подарки для мамы и папы индивидуальными. Хорошим подарком для мамы может стать абонемент в массажный салон или собственноручно связанный теплый шарф, а папу порадует домашний халат с именной вышивкой или органайзер на сиденье автомобиля.

«Лайфхакер» считает, что маме понравится дорогое постельное белье, изящная или необычная посуда, шелковый платок или кашемировый палантин и уютный плед. Папе может подойти подарок связанный с увлечением (если он любит отдых на природе, это палатка, рюкзак или складное кресло), аксессуары для авто (GPS навигатор, электронасос для шин, новые коврики или набор для полировки кузова) и деревянные модели для сборки.

Плохие и хорошие подарки: мнение психолога

Психолог Нил Бертон рассказал о подарках, которые не стоит дарить никому и никогда, в том числе родителям (исключения, конечно, возможны - в зависимости от традиций семьи), и дал советы по выбору презента:

Деньги - плохой подарок. По мнению Бертона, это послание: «У меня нет времени и желания думать о тебе, на - порадуй себя».

Денежный эквивалент подарка не важен. Однажды знакомая Бертона подарила ему рецепт его любимого блюда, написав его каллиграфическим почерком на пергаменте и предложив совместно приготовить. Этот подарок стал одним из самых запоминающихся.

Ставку стоит делать на новый опыт, а не на предмет. Бертон считает, что от сеанса шведского массажа или билетов на концерт впечатления будут ярче, чем от предметов.