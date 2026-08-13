Прокачка, яростные бои и 60 FPS: детали «Росомахи» на PS5

15 сентября состоится релиз «Росомахи» — нового проекта от студии Insomniac Games, создателей двух частей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Супергеройский экшен выйдет эксклюзивно для PlayStation 5.

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Многие журналисты уже опробовали первые два часа игры и поделились своими впечатлениями в статьях. Зарубежные СМИ также раскрыли новые детали предстоящего проекта.

Сюжет «Росомахи» начнётся с воссоединения Логана с «Отрядом Икс». В состав команды вошли знаменитые персонажи из комиксов про Людей Икс — заклятый враг главного героя Саблезубый и Мистик, обладающая способностью перевоплощения. Вместе они противостоят Боливару Траску, который хочет уничтожить мутантов. Отряд организовал Натаниэль Эссекс — знаменитый злодей Мистер Синистер. Его сыграл актёр Трой Бейкер (Джоэл из The Last of Us).

Одной из основных механик боевой системы стала шкала ярости. Если пользователь заполнит полоски полностью, то Логан войдёт в режим Берсерка и получит доступ к критическим ударам. Ярость также усиливает атаки героя и позволяет ему регенерироваться. Самого Росомаху можно прокачивать, открывая ему разные способности и повышая запас здоровья.

Вне боя геймерам предстоит исследовать локации, используя обострённые чувства Логана. Способности Росомахи также позволяют ему атаковать и выслеживать врагов скрытно: он может находить противников и предметы по запаху.

Основной сюжет игры не станет углубляться в предысторию Росомахи. Пользователям будут доступны так называемые «Двери кошмаров», которые переносят игроков в прошлое Логана.

В игре будет минимум 27 костюмов для главного героя и около 20 вариантов его когтей. На протяжении прохождения геймеры смогут собирать коллекционные предметы в виде бутылок виски, которые позволяют прокачивать персонажа. Для разблокировки костюмов понадобится искать ящики с материалами.

Игра работает в 60 кадров в секунду в режиме «Производительность» на базовой PlayStation 5.

В «Росомахе» будет «Новая игра+», где игроки смогут перенести свой прогресс из первого прохождения. Кроме того, пользователям дадут возможность усложнить сражения с помощью дополнительных модификаторов.

«Росомаха» представляет собой линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта — мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению. В игре будет полный перевод на русский язык, включая озвучку.