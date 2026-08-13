Как работает ракетный ранец в PEAK: гайд

Финальное обновление для PEAK добавило в игру много нового контента, включая биом для самых опытных скалолазов и множество предметов. Один из них — ракетный ранец, который совсем не похож на привычный джетпак. Портал gamerant.com рассказал, как им пользоваться.

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Ракетный ранец можно найти в любом чемодане с багажом, кроме древнего, хотя шансы на выпадение этого предмета случайны. К тому же, ракетный ранец не считается стандартным предметом инвентаря — он занимает слот на спине. То есть, носить его вместе с рюкзаком нельзя.

Для того, чтобы использовать ранец, его нужно надеть на спину. После этого другой игрок поджигает фитиль; при игре в одиночку можно сначала положить ранец на землю, зажечь фитиль, и затем быстро надеть его.

Активированный ранец на 4 секунды отправляет игрока в полет, что даст довольно много времени в воздухе, если запустить его на большой высоте. Он идеален для преодоления высоких препятствий, особенно если у вас мало выносливости и вы не сможете вскарабкаться без помощи.

Один важный момент: при использовании ракетного ранца управление инвертируется. Клавиша «S» направляет ракету вверх, а клавиша «W» — вниз, как при управлении глайдером. Помимо этого, через 4 секунды после старта ранец отцепится от спины игрока и взорвется, что потенциально может грозить смертельным падением на землю. Поэтому для максимальной безопасности ранец стоит использовать вместе с глайдером: если активировать его после взрыва ракеты, то можно спокойно спуститься вниз или пересечь широкую пропасть.