Sweetie Fox завела YouTube-канал с прохождением Minecraft

Известная российская порноактриса Дарья Sweetie Fox начала играть в Minecraft. Свои первые летсплеи по знаменитой игре она опубликовала на YouTube-канале.

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В ролике актриса собирает ресурсы, строит деревянный дом и сражается с противниками — Дарья призналась, что давно является поклонницей Minecraft. За сутки с момента публикации видео набрало более 300 тыс. просмотров и свыше 3 тыс. комментариев.

Ранее сообщалось, что Sweetie Fox выкладывала похожий летсплей на известном порносайте. Тогда актриса сообщила, что ролик опубликован для того, чтобы его можно было посмотреть всей семьёй. Сама Дарья стала известна благодаря видео для взрослых, где она переодевалась в различных персонажей из игр и аниме.