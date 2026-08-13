Team Falcons обыграла LGD с Topson в первом раунде TI 2016

Действующий чемпион Team Falcons одолела LGD со счётом 2:1 в 1-м туре группового этапа The International 2026. Для двукратного чемпиона TI Топиаса Topson Таавитсайнена это был первый официальный матч за LGD после экстренной замены забаненного Tailung.

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LGD забрала первую карту за 41 минуту — Юма Yuma Лангле доминировал с показателем 15/2/8, а Topson поддержал со счётом 7/3/13. Однако на второй карте Falcons разгромила соперника (29:9 по килам за 37 минут) — Станислав Malr1ne Поторак закончил со счётом 10/1/9, Оливер skiter Лепко — 8/1/12.

Решающая третья карта продлилась 44 минуты. Malr1ne и Аммар ATF Аль-Ассаф набрали по 12 убийств, а со стороны LGD Тиаго Thiolicor Колдейро провалил матч с KDA 3/12/9.

Falcons проходит в сетку 1-0, LGD опускается в сетку 0-1. Несмотря на поражение, Topson показал конкурентоспособную игру — 11/13/30 за три карты после почти двух лет без про-сцены.