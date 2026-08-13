Как добиться наилучшего качество изображения и звука телевизора

Чтобы добиться наилучшего качество изображения и звука телевизора, нужно правильно настроить подключение HDMI. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

© Lenta.ru

По словам авторов портала, есть секретные способы наладить качественное изображение телевизора с функцией смарт-ТВ. Журналисты отметили, что главный секрет хорошей картинки — выбор подходящего кабеля HDMI, через который телевизор подключается к приставке.

Они объяснили, что HDMI 1.4 поддерживает разрешение до 1080 пикселей, HDMI 2.0 — до 4К при 60 герц с HDR, HDMI 2.1 — 8K, 4K при 120 герц и VRR. Новейший стандарт HDMI 2.2 может в теории обеспечить разрешение 16К и максимальную пропускную способность 96 гигабит в секунду. Также авторы издания рекомендовали подключать провод к самому «продвинутому и быстрому разъему» HDMI в телевизоре.

Кроме того, нужно различать режимы работы телевизора. Например, в режиме персонального компьютера (ПК) повышается четкость текста и графики, а игровом режиме уменьшается задержка ввода в играх. Также в материале говорится, что следует зайти в настройки устройства и включить HDR10 и Dolby Vision, если эти стандарты поддерживаются. В заключение журналисты MakeUseOf рекомендовали регулярно обновлять прошивку телевизора.

Ранее авторы BGR рассказали, как правильно чистить телевизор. Они посоветовали развернуть устройство экраном к свету, использовать мягкие текстильные салфетки и баллончики со сжатым воздухом.