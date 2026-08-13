Разработчик-одиночка выпустил Warshift 2, гибрид RTS и боевика от третьего лица

В конце июля на ПК вышла Warshift 2. Первая часть увидела свет в 2016 году, за разработку обеих ответственен Кирилл Мегем. Как и предшественница, сиквел активно смешивает жанры классической стратегии в реальном времени и боевика от третьего лица, напоминая популярные гибриды RTS/action из 90-х и добавляя в формулу ролевые элементы.

© Warshift 2

По сюжету Warshift 2, в недалеком будущем человеческая колония на далекой планете была атакована инопланетной расой, прибывшей из другой вселенной. Вражеская армия дроидов сражается в любых условиях. Противостоять же дроидам могут лишь особо мощные войска людей: ими управляют командиры, не покидающие свои командные пункты. Впрочем, они способны дистанционно управлять боевыми машинами, которые умеют как передвигаться по земле, так и летать.

В стратегическом режиме Warshift 2 мы наблюдаем за происходящим с высоты птичьего полета. Геймплей в целом — как в типичной RTS: строим здания, набираем войска, обводим рамочкой технику одного типа — и в бой. Тот самый командный модуль висит где-нибудь в тылу, навевая воспоминания о Command & Conquer 4 и обеспечивая нас постройками и юнитами. Тем временем наш герой набирается опыта и постепенно превращается в машину для убийств.

В кампании можно играть за обе стороны. Она разочаровывает: сразу доступно множество миссий, больше похожих на продолжение и без того длительного обучения. Двигайся к точке 1, потом — к точке 2, построй башню, запусти с авианосца истребители, переключись на прямое управление аватаром, вернись в RTS-режим. Сюжет практически отсутствует, связанные с заданиями фразы не озвучены — только несколько реплик наших подчиненных.

В Warshift 2 хватает технических и дизайнерских шероховатостей. При смене музыкальных треков счетчик кадров проседает в два раза. Управлять подопечными не очень удобно, управление собственной боевой машиной тоже несколько странное. Небольшие воздушные суда обладают удивительной инициативностью: улетают биться с превосходящими силами врага, лишь только появившимися на горизонте.

Для разработчика-одиночки игра получилась неплохой, тем более гибрид RTS и боевика — редкий зверь. В то же время порог вхождения в Warshift 2 может быть высоким: это и наглый ИИ, и присутствие лишь английского языка.