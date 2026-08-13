На ПК вышла Agefield High: Rock the School

Refugium Games напомнила о выходе на ПК Agefield High: Rock the School — приключенческого экшена про старшеклассников. Игра навеяна культовой Bully.

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Герои Agefield High: Rock the School вот-вот должны окончить школу (действие происходит в 2002 году). Они решают войти в историю и стать «легендами» учебного заведения. Для этого придется хулиганить — например, драться с «уважаемыми» школьниками. При этом желательно следить за временем и посещать уроки.

В Agefield High: Rock the School реализован небольшой открытый мир: он включает школу, прилегающие районы, центр города и сельскую местность. Сюжет разбит примерно на 30 миссий, прохождение займет 8—10 часов.