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В августе в PS Plus добавят Kingdom Come: Deliverance 2, Metro Exodus и другие игры

Чемпионат.com

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 18 августа абонентам продвинутого сервиса станут доступны восемь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё двум проектам — Onimusha: Dawn of Dreams и Disney’s Atlantis: The Lost Empire.

В августе в PS Plus добавят Kingdom Come: Deliverance 2, Metro Exodus и другие игры
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Среди главных игр месяца в этот раз выделяются ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2, сетевой шутер Helldivers 2 и одиночный шутер Metro Exodus.

Новые игры в PS Plus Extra в августе 2026 года

  • Helldivers 2 — 12 августа;
  • Kingdom Come: Deliverance 2 — 18 августа;
  • Vampire Survivors — 18 августа;
  • Hell is Us — 25 августа;
  • Umamusume Pretty Derby: Party Dash — 25 августа;
  • Two Point Museum — 25 августа;
  • Metro Exodus — 25 августа;
  • Dying Light — 25 августа.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в августе 2026 года

  • Onimusha: Dawn of Dreams;
  • Disney’s Atlantis: The Lost Empire.