В августе в PS Plus добавят Kingdom Come: Deliverance 2, Metro Exodus и другие игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 18 августа абонентам продвинутого сервиса станут доступны восемь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё двум проектам — Onimusha: Dawn of Dreams и Disney’s Atlantis: The Lost Empire.
Среди главных игр месяца в этот раз выделяются ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2, сетевой шутер Helldivers 2 и одиночный шутер Metro Exodus.
Новые игры в PS Plus Extra в августе 2026 года
- Helldivers 2 — 12 августа;
- Kingdom Come: Deliverance 2 — 18 августа;
- Vampire Survivors — 18 августа;
- Hell is Us — 25 августа;
- Umamusume Pretty Derby: Party Dash — 25 августа;
- Two Point Museum — 25 августа;
- Metro Exodus — 25 августа;
- Dying Light — 25 августа.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в августе 2026 года
- Onimusha: Dawn of Dreams;
- Disney’s Atlantis: The Lost Empire.