PARIVISION обыграла Resilience в первом раунде TI 2026

PARIVISION (выступает под тегом Team Vision) обыграла Team Resilience со счётом 2:1 в 1-м туре группового этапа The International 2026. Серия продлилась почти два часа.

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Главной звездой серии стал керри Алан Satanic Галлямов — 47/6/31 за три карты. На первой он закончил со счётом 16/1/11, а на решающей третьей — 14/0/13, не отдав ни одной смерти за 32 минуты. Евгений Noticed Игнатенко стабильно отыграл всю серию с суммарным KDA 16/7/57.

Resilience забрала вторую карту в затяжной 48-минутной игре — Ли Erika Юнхуэй набрал 11/5/10, а команда перевесила PARIVISION по нетворсу в поздней стадии. Однако на третьей карте PARIVISION не оставила шансов — 40:18 по килам.

PARIVISION проходит в сетку 1-0, Resilience опускается в сетку 0-1. Групповой этап TI 2026 проходит по швейцарской системе с bo3-сериями в Шанхае.