Как найти набедренную сумку в Big Walk: гайд

В Big Walk игроки могут пользоваться множеством полезных предметов для решения головоломок. В рюкзаках, например, можно хранить рацию или фонарь, но они — не единственные аксессуары подобного рода. Каждый игрок может надеть и рюкзак, и набедренную сумку. Портал gamerant.com рассказал, где можно найти последнюю.

© Steam

Набедренные сумки можно найти в тех же круглых синих зданиях, где встречаются рюкзаки. Разница в том, что сооружения, где находятся сумки, немного больше по размерам; те версии, где спрятаны рюкзаки, смотрятся не такими крупными.

Первую набедренную сумку можно отыскать практически в начале игры. От стартовой локации, поверните налево и пройдите по пути к большой двери. Путь может быть заблокирован, если его не открыли с другой стороны; в этом случае другому игроку придется обойти препятствие и открыть проход.

Пройдя через дверь, продолжайте двигаться вверх на холм, не поворачивайте на другие пути. Рано или поздно вы наткнетесь на круглое синее сооружение, и внутри вас будет ждать сумка. Помните — вы не можете надеть сумку сами на себя, или взять с нее прикрепленный предмет! Они, как и рюкзаки, выполняют роль кооперативных предметов: другие игроки могут прикреплять предметы к сумке и свободно брать их.