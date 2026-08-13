Для русскоязычной версии Throne and Liberty вышло крупное обновление

В русскоязычной версии MMORPG Throne and Liberty вышло первое крупное обновление "Таландра".

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Оно добавило одноименный регион, продолжение основной сюжетной линии и повысило максимальный уровень персонажей с 50-го до 55-го.

Новая территория включает город Эрба и шесть областей. В них расположены три открытых подземелья, десять мегалитов, мировые боссы и архибоссы, а также новые события.

Разработчики также изменили систему оружейного мастерства. Вместо прежней линейной прокачки используется древо развития с направлениями атаки, защиты, поддержки и тактики.

"Таландра" стала первым крупным обновлением после запуска открытого бета-тестирования русскоязычной версии Throne and Liberty в мае текущего года.

Обновление доступно в версиях игры для VK Play и Astrum Play.