Почему современные ПК до сих пор оснащаются устаревшим разъемом PS/2

Журналисты портала XDA объяснили, почему современные компьютеры до сих пор оснащаются устаревшим разъемом PS/2. Заметка опубликована на сайте медиа.

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Специалисты напомнили, что современные материнские платы компьютеров до сих пор оснащаются портом PS/2, хотя у абсолютного большинства пользователей он ничем не занят. Авторы портала раскрыли его предназначение и объяснили, почему персональные компьютеры (ПК) будут и дальше выпускать с этим разъемом.

В материале говорится, что PS/2 всегда использовался для подключения мыши или клавиатуры, однако сейчас периферийные устройства связывают с ПК через USB или Bluetooth. Одной из причин важности PS/2 называют тот факт, что он будет работать, даже если в компьютере экстренно отключатся драйверы или выйдут из строя все USB-интерфейсы. Соответственно, по этой причине от него не отказываются производители материнских плат.

Также старый порт используют по прямому назначению специалисты на секретных предприятиях, которые не могут подключить клавиатуру и мышь через USB по соображениям безопасности. В заключение журналисты XDA рассказали, что через PS/2 работает различное оборудование, которое используют профессионалы для разгона компьютеров.

В начале августа журналисты портала MakeUseOf перечислили процессы, которые могут замедлить Windows. К ним отнесли встроенный поиск Windows Search и некоторые службы ОС.