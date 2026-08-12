В Шанхае прошел медиа-день The International 2026

Организаторы The International 2026 завершили медиа-дни для всех шестнадцати участников турнира. Команды провели финальные фотосессии и записали интервью перед стартом группового этапа.

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Медиа-дни — традиционный этап подготовки к TI, на котором команды снимают портреты игроков, групповые фото и дают интервью для промо-материалов турнира. Это последний день перед началом соревнований, когда составы находятся вне игрового сервера.

Групповой этап TI15 стартует 13 августа в 05:00 по московскому времени. В первом туре Spirit сыграет с Xtreme Gaming, BetBoom Team — с OG, PARIVISION — с Resilience, Team Yandex — с L1ga Team. Формат — швейцарская система с bo3-сериями, топ-8 выходят в плей-офф.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира превысил $ 2,8 млн.