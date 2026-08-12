Продажи симулятора пряток Meccha Chameleon достигли 20 млн копий за два месяца
Создатели популярной игры Meccha Chameleon раскрыли актуальный тираж проекта. По состоянию на 12 августа общий тираж симулятора пряток на самом видном месте превысил отметку в 20 млн копий.
Такого результата Meccha Chameleon достигла за два месяца продаж — релиз игры состоялся 12 июня. Приключение продолжает привлекать новую аудиторию в том числе благодаря роликам на YouTube и TikTok, где игроки делятся своими находками для пряток и собирают миллионы просмотров.
Meccha Chameleon — полноценные онлайн-прятки от инди-разработчиков из Японии. Игроки управляют нарисованными белыми человечками, которых нужно красить, чтобы сливаться с окружением и прятаться от других игроков до конца раунда. Сейчас игра доступна на ПК в Steam, однако в дальнейшем проект могут портировать и на консоли.