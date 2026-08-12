Для Genshin Impact вышел патч 7.0

12 августа в Genshin Impact состоялся релиз большого обновления под версией 7.0. Патч с новым регионом Снежная, вдохновлённым русской и славянской культурами, уже доступен на ПК, консолях и мобильных платформах.

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Так, вместе с выходом апдейта в онлайн-экшене появился новый регион — Снежная. Это холодная страна, которую игроки могут свободно исследовать, знакомиться с персонажами с русскими именами и встретить другие отсылки на знакомые истории. По сюжету Снежная много лет назад была захвачена холодом и её города существуют вокруг Факелов Кресника — особых устройств, которые немного обогревают площадь вокруг.

С релизом патча 7.0 в игре также появились два новых персонажа: пятизвёздочная крио-мечница Одетта и электро-персонаж Алёша с четырьмя звёздами редкости. По итогам прохождения сюжетной линии игроков также ждут новое уникальное оружие и 12 новых персонажей, большинство из которых играбельны. Своими впечатлениями от апдейта мы делились в отдельном материале.