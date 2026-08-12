LG Display разрабатывает новую технологию OLED-панелей с пятью слоями, которая может появиться в будущих моноблоках iMac, пишут СМИ. Дополнительный слой призван увеличить яркость и предотвратить выгорание изображения.

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Современные OLED-экраны LG используют четырёхслойную структуру с чередованием синих, зелёных и красных светящихся элементов. Новая пятислойная версия добавляет ещё один синий слой.

Как пишет издание The Elec, Apple уже направила запросы к LG Display и Samsung Display о разработке OLED-панелей для iMac. Технические требования включают 24-дюймовый экран с яркостью 600 нит и плотностью 218 пикселей на дюйм.

У текущего 24-дюймового iMac с LCD-экраном яркость составляет 500 нит при той же плотности.

Согласно планам, первые OLED-панели для iMac могут быть готовы к 2028 году, а сами компьютеры с такими экранами появятся не раньше 2029 года.