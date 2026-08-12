Как ощущается Company of Heroes 3: Final Stand

В конце июля Relic Entertainment выпустила в Steam независимое дополнение Company of Heroes 3: Final Stand. В нем нет сюжета, а вся суть происходящего сводится к защите позиций от 12 постепенно усиливающихся волн врагов.

© Company of Heroes 3: Final Stand

В свое время нечто подобное было в Warhammer 40,000: Dawn of War 2 — Retribution. Там в одном из режимов три персонажа тоже сражались с волнами противников. Разница в том, что в Final Stand нужно производить юниты и возводить вспомогательные постройки.

Захватывать какие-либо точки не требуется: ресурсы капают на счет сами, вы же обороняете базу и защищаете укрепления союзников. Для этого можно оборудовать пулеметные и минометные позиции, укладывать мешки с песком и заказывать установку нехитрых улучшений.

На каждой карте — три основные направления наступления врагов, хотя поначалу они используют лишь одно. Противник не лезет в лоб, а старается идти широким фронтом, заставая нерадивых игроков врасплох. Перед каждой волной нам предлагают относительно случайный выбор из минимум двух новых юнитов или глобальных способностей. «Относительно» — потому что выбирать приходится между примерно сопоставимыми вещами: рейнджера против танка не выставляют, а альтернативой обстрелу артиллерией часто оказывается бомбардировка авиацией.

Раз в несколько волн в ряды врагов встают боссы вроде танков или элитного подразделения огнеметчиков. За победы в битвах мы набираем очки, которые тратим на разблокировку перманентных бонусов для конкретной стороны. Сторон четыре — США, Британия и две немецкие фракции. Авторы считают, что псевдослучайный набор юнитов, особых событий (например, ваши позиции перед очередным раундом начнут обстреливать зажигательными снарядами), боссов и перманентных улучшений значительно повышает перспективы повторных прохождений небольшого количества карт на каждом из 8 уровней сложности.

Что тут скажешь? Как и любая вариация на тему «орды», Final Stand способна увлечь на какое-то время. Играть можно одному — или вдвоем в кооперативе. В целом локации интересные и сильно отличаются: то схватки проходят в городской черте (бесплатные укрытия!), то — в какой-нибудь деревне, где толком и негде спрятаться.

В Company of Heroes 3: Final Stand есть русский язык, но едва ли он оправдывает довольно высокий ценник. Все же развлечение получилось очень специфическое: без сюжета, кампании, довольно однообразное из-за скромного набора юнитов и тактик. Посмотрев на все карты по одному разу, я, как мне кажется, увидел почти все, что предлагает Final Stand.