Для кооп-игры Peak вышел финальный апдейт с двумя новыми биомами

Студия Landfall выпустила большой патч для кооп-игры Peak под названием «Финальное восхождение». Последнее обновление для знаменитого приключения уже доступно всем владельцам игры на ПК в Steam.

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Вместе с релизом патча разработчики добавили новые вариации четвёртого и пятого биомов, в которых игроки забирались на самую высокую точку среди опасной лавы. На смену «Кальдере» и «Печи» прошли Gloom («Мрак») — туманное болото, полное опасностей, и The Citadel («Цитадель») — полноценная средневековая крепость со множеством ловушек.

Игроков также ждут новые предметы для восхождений (включая глайдер и джетпак), некий финальный секрет и восьмой уровень сложности Возвышения. Ранее авторы из студии Landfall заявили, что приступили к работе над новыми играми, однако Peak продолжит получать технические патчи и будущем выйдет на консолях.