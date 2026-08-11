Как починить антенны грузовых лифтов в Arc Raiders: гайд

В Arc Raiders начался новый проект — «Призрачные цели». Игрокам предстоит помочь Шани отследить таинственного робота ARC, который периодически появляется на поверхности. Портал PC Gamer рассказал, как выполнить первый этап проекта: починить антенны грузовых лифтов.

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То, что цель задания называет грузовыми лифтами, на самом деле — точки эвакуации, которые можно найти на «Дамбе», «Космопорте» и «Расколотых приливах». Они выглядят как маленькие бункеры с четырьмя дверями, которые открываются, чтобы впустить игрока.

Для того, чтобы выполнить задание, нужно вскарабкаться на крышу любого из таких бункеров и починить антенну, после чего сделать то же самое на двух других точках эвакуации. Правда, иногда это взаимодействие работает некорректно.

Тем не менее, если вы откроете карту и проверите прогресс задания, то увидите, что даже такие забагованные лифты все равно идут в зачет задания. Помимо этого, чинить антенны на трех лифтах за один матч не обязательно; для этого не нужно даже выполнять задание на одной карте. Его можно разбить на несколько матчей, сыгранных на разных картах.