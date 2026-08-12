Медитативный симулятор внедорожных поездок Over the Hill получил дату выхода

Разработчики автомобильной игры Over the Hill объявили дату релиза. Проект выйдет 14 октября 2026 года на ПК в Steam.

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Одновременно опубликован новый трейлер.

На момент запуска игрокам будут доступны несколько областей в регионах, созданных по мотивам Канады и Алжира. Авторы отмечают, что они будут содержать больше заданий и других элементов, чем локация из ранее выпущенной демоверсии.

Версии для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 появятся позднее - их релиз теперь запланирован на 2027 год.

Over the Hill представляет собой игру об исследовании открытых локаций на внедорожниках 1960-1980-х годов. Проходить ее можно в одиночку или в онлайновом кооперативе максимум на четырех человек. В поездках разрешается использовать лебедки, доски и другое оборудование для преодоления сложных участков, а на условия движения влияют смена времени суток и динамическая погода.

Разработкой занимаются Funselektor Labs и Strelka Games. Проект создается при участии автора Art of Rally и Absolute Drift Дюна Касу. Изначально выпуск Over the Hill планировался еще на 2025 год, однако позднее его перенесли на 2026-й, объяснив решение необходимостью дополнительной доработки после тестирований.