В Overwatch стартует четвертый сезон

Blizzard представила трейлер четвертого сезона Overwatch под названием Heroes of Busan. Обновление стартует 11 августа, его главным нововведением станет новый герой класса "танк" - D.Mon.

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Под этим позывным выступает Юна Ли, бывшая профессиональная киберспортсменка и участница корейского подразделения MEKA.

Персонаж уже появлялся во вселенной игры, однако впервые станет доступен для управления. D.Mon сражается внутри меха Beast и использует плазменный меч, энергетический барьер, ускорители для перемещения и дальнобойный Fusion Repeater.

Одновременно разработчики переработают систему боевого пропуска. После вводной части игроки смогут самостоятельно выбирать очередность нескольких веток наград вместо прохождения всех 80 уровней по строго заданному порядку.

Изменения затронут и существующие карты. Busan получит визуальные изменения, связанные с событиями нового сезона, а на Paraíso и Eichenwalde появятся дополнительные маршруты и позиции.

В феврале текущего года Blizzard отказалась от цифры "2" в названии игры и заново начала нумерацию сезонов в рамках сюжетной линии Reign of Talon. Поэтому Heroes of Busan обозначается как четвертый сезон, несмотря на то что до перезапуска нумерация Overwatch 2 дошла до двадцатого сезона.